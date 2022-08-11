外交部：222名民眾陳情 柬埔寨打工人身自由遭限制

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駐胡志明辦事處統計自6月21日至8月10日止，外交部收到222名台灣民眾陳情在柬埔寨工作，但受限制人身自由的情事。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者游凱翔台北11日電）台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工遭囚受虐案頻傳，外交部今天表示，駐胡志明辦事處統計自6月21日至8月10日止，共收到222名台灣民眾陳情在柬埔寨工作，但受限制人身自由的情事，目前已有51名民眾返國。

外交部發言人歐江安中午在例行記者會上表示，政府相當重視跨國詐欺、人口販運等議題，且有很多民眾遭誘騙至柬埔寨從事跨國電信詐騙且遭拘禁，是法律不允許的事情，因此相關單位高度重視，並由包括外交部在內等相關單位全力配合處置。

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歐江安也提到，外交部駐胡志明市台北經濟文化辦事處統計自6月21日至8月10日止，共收到222名台灣民眾陳情在柬埔寨工作受到限制人身自由的情事，目前已有51名民眾返國，外交部收到相關訊息後，會透過外館等單位聯繫並向當地警方報案，警政署也有國際刑警科對外聯繫。

歐江安指出，胡志明辦事處5月已成立專案小組，小組成員除外交部人員外，也有警政署、法務部、移民署等秘書跨部會協調，也在此嚴正呼籲，若民眾要前往東南亞地區工作，一定要查明任職公司是否為合法登記、合乎當地法令，並審慎了解契約內容。（編輯：蘇志宗）1110811