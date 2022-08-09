詐騙集團誆杜拜打工半年賺百萬 50人遭囚虐待

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雄檢破獲詐騙集團以半年可賺百萬等不實求職廣告，誘騙國人至杜拜打工，再控制行動虐待。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）雄檢破獲詐騙集團以半年可賺百萬等不實求職廣告，誘騙國人至杜拜打工，再控制行動虐待；初估疑似受害者達50人，共傳喚26人到案，其中4人為集團成員，陳姓、蕭姓主嫌聲押禁見獲准。

近來國人因求職遭詐騙集團誘騙至柬埔寨、緬甸、杜拜等地從事電信詐欺、被控制行動自由等情事層出不窮，高雄地檢署日前接獲法務部調查局高雄市調查處情資指出，有詐欺集團成員誘騙國人赴杜拜工作，檢方指派主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬指揮高雄市調查處、新北市調查處及台中市調查處組成專案小組偵辦，並由台灣高檢署「跨境賭博及人口販運專案會議」列管，經循請外交部等單位協助及深入蒐證，發現集團成員仍持續誘騙國人。

檢調單位見時機成熟，8月4日上午7時許動員上百辦案人員前往北、中、南搜索，並傳喚、拘提主嫌30歲陳姓男子、21歲蕭姓男子及多名受害證人共26人到案說明。檢方複訊後依陳男、蕭男涉犯人口販運防制法第2條、第32條及刑法第296條之1、第297條、第339條之4之犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人或逃亡之虞，向高雄地方法院聲押禁見獲准。

高雄地檢署今天下午發布新聞稿指出，陳男、蕭男與中國不明身分金主共謀，自去年5月至今年7月間先在臉書（Facebook）網站張貼不實求職廣告，並以免費提供食宿、機票、PCR檢測等費用，聲稱報到先給新台幣20萬元、月薪3萬多元，加獎金半年收入逾100萬元，工作正常等，招募不特定人士前往阿拉伯聯合大公國杜拜酋長國工作。

詐騙集團幹部在當地接機後，先沒收被害人護照及限制使用行動電話，並安排至電信機房內從事詐騙工作，若有被害人績效不佳或拒絕從事詐騙工作，就會遭中國幹部轉賣至其他詐騙集團，繼續從事其他詐騙機房工作，更有國人因試圖逃跑被上銬拘禁，並遭拘禁、毆打或電擊。

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檢調調查，目前初步掌握疑似受害人約達50人（到案者僅22人），年齡則以22歲到29歲佔多數，但因陳男、蕭男疑似認為年輕人較擅長使用手機，且年長者被害人仲介報酬會被扣低，所以較喜歡誘騙年輕人前往打工。

雄檢表示，專案小組將持續擴大清查被害人及幕後其他共犯，提醒民眾透過網路求職時應小心謹慎，對於高薪且不合常理海外徵才廣告，更要審慎評估，以免受騙上當，進而落入人口販運陷阱，或淪為從事詐騙工作。（編輯：陳仁華）1110809