柬埔寨求職陷阱頻傳 人力銀行：多道程序把關

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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）近日發生多起民眾赴柬埔寨工作遭詐騙情事。1111人力銀行表示，對企業刊登國內或海外職缺有多道程序把關，會要求出示當地廠商合法登記文件或經濟部商業司登記合格證明，若有異常職缺，一律先下架處置。

近日發生多起民眾上網求職，在赴柬埔寨等國工作後，卻遭詐騙、拘禁等情事，內政部為此請刑事警察局成立專案處理，鎖定航班資訊及比對旅客名單，並加強與相關駐外館處合作，避免民眾遭受詐騙。

1111人力銀行表示，針對近日柬埔寨工作詐騙案，1111針對海外國家企業刊登的職缺，都有一定程序把關，包括要求出示當地廠商的合法登記文件等等，再由客服人員初步檢視文件內容，最後由稽核人員進行第二道程序審閱把關。

1111人力銀行指出，若是國內廠商刊登職缺，則需提供經濟部商業司的合格登記證明，再透過1111客服團隊經政府官方網站查詢，確認內容無誤後，才能刊登；若有派駐國外工作的職缺，也會加強留意是否為阿拉伯聯合大公國及東南亞地區等高風險地區或國家，以保障求職者權益。

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1111人力銀行副董事長劉美葵表示，求職詐騙手法不斷翻新，開啟1111求職APP，就會立即跳出警語標示，提醒求職者謹慎小心，此外，1111也主動稽查海外可疑職缺，若有經由民眾檢舉的異常職缺，一律先下架處置，以確保求職環境安全無虞。

劉美葵提醒，嚮往海外工作的求職者應掌握4大要點，包括工作內容含糊不清、工作條件要求過於寬鬆、求職者技能與職務不相符、與本身條件不對稱的高薪工作，就極有可能隱藏求職陷阱。（編輯：翟思嘉）1110802