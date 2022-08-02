赴柬埔寨求職遭詐騙 內政部成立專案防民眾受害

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（中央社記者陳俊華台北2日電）近日發生多起民眾赴柬埔寨工作遭詐騙、拘禁等情事。內政部今天說，刑事警察局已成立專案處理，將鎖定航班資訊及比對旅客名單，另加強與相關駐外館處合作，避免民眾遭受詐騙。

內政部透過新聞稿表示，近來屢有民眾被高薪誘騙，前往柬埔寨工作後，因為不願意從事電信詐騙等不法活動，導致遭毆打、拘禁及勒贖「違約金」等情形發生，政府對此相當重視。

內政部說，警政署刑事警察局已成立專案處理，並由移民署提供刑事警察局相關航班資料交叉比對，鎖定航班資訊及比對旅客名單，另加強與相關駐外館處合作，避免民眾遭受詐騙。

內政部指出，航警局與刑事局日前在桃園機場共同執行民眾遭詐欺出國到柬埔寨人口販運案，成功攔阻已經在辦理出國報到手續的6名男女，避免民眾前往海外受詐騙、虐待、限制自由及奴役的迫害。

內政部強調，人口販運是侵害自由的嚴重犯罪行為，為防範民眾遭跨國誘騙，行政院在7月28日的「防制人口販運及消除種族歧視協調會報」中，經司法院、法務部、外交部及內政部等相涉部會、學者專家代表審慎討論。

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內政部說，包含研議朝向強化國內外預防宣導、嚴厲透過各種刑事法律追訴犯罪集團、協助與安置民眾返台後關懷服務等面向著手，政府更將召開專案會議進行全方位處理。

內政部呼籲民眾透過網路求職時，應更小心謹慎，避免落入人口販運被害境遇，各地司法警察與檢察官會積極協同偵辦起訴，不僅要從司法追訴人口販運罪，相關部會更將提升到預防阻斷被害人出境或落入被害風險，徹底斬斷金流、人流的犯罪鏈。（編輯：翟思嘉）1110802