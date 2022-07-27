網路電話騙及東南亞和日本 台男遭泰國檢方逮捕

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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）台灣郭姓男子的犯罪集團因為在杜拜設立機房詐騙泰國人，遭到泰國法院通緝。郭姓男子去年在阿爾巴尼亞遭到逮捕，今天被引渡到泰國，抵達曼谷的機場後便遭到泰國檢方逮捕。

曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，檢察總長辦公室發言人帕拉育（Prayut Petcharakhun ）今天表示，郭姓男子是詐騙集團的副首腦，這個集團在杜拜設立詐騙機房，利用VoIP 網路電話進行詐騙，詐騙地區遍及泰國、馬來西亞和日本。

帕拉育指出，犯罪集團分子會佯裝成法院員工、郵局員工、警察、反洗錢官員、緝毒官員或央行員工等身分，然後騙受害者他們的銀行帳戶涉及毒品交易，接著獲取受害者的個人資料和銀行帳戶資料，或是騙受害者可以花點錢賄賂官員，帳戶就會沒事。

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泰國檢方在2018年對郭姓男子啟動法律程序，接著泰國的地方法院和對郭姓男子發出通緝，國際刑警組織（Interpol）將郭姓男子列入紅色通報。

郭姓男子去年9月在阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）遭到逮捕，阿爾巴尼亞官方通知泰國啟動引渡程序。郭姓男子今天在國際刑警組織代表和泰國檢察官陪同下抵達曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport ），接著遭到泰國檢方逮捕。（編輯：黃自強）1110727