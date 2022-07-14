台灣人赴菲博弈業求職 淪人口販運受害者

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111年已發生6起台灣人向菲律賓博弈公司求職遭限制自由、向駐菲代表處求助的案件，其中3人遭毆傷。圖為遭中國籍歹徒毆打受傷的林姓被害人，6月下旬被菲國警方救出。（代表處提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年7月14日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）駐菲代表處表示，菲律賓博弈工作風險高，今年已發生6起台灣人赴菲國博弈公司求職遭限制自由或轉賣給其他公司、向代表處求助的案件，且其中有3人遭歹徒毆打受傷。

中華民國駐菲代表處今天表示，最近一起案件受害人是一名30多歲的林姓男子。被害人在臉書看到菲律賓線上博弈公司招聘廣告，今年1月底抵菲後，卻一直遭博弈公司轉賣給其他公司，直到6月下旬被救出，期間他共經歷5間博弈公司限制自由。

代表處指出，林姓男子6月中旬向代表處求助，提供的受困地點位於甲美地省（Cavite）的博弈園區。駐菲代表處隨即洽請甲美地省警察局前往救援，但警方抵達前，林姓男子就被歹徒帶到位於班巴加省（Pampanga）波拉克鎮（Porac）的博弈園區。

代表處表示，受害人6月下旬再度聯繫代表處，提供受困位置。在代表處警政秘書陪同下，前往救援的菲律賓國家警署反綁架大隊發現林姓男子又被另一組歹徒帶到位於甲美地省的另一個博弈園區。

警方趕赴現場後，於6月28日凌晨救出遭中國籍歹徒毆打受傷、身心受創的被害人。林姓男子被救出後，於7月8日搭機返台。

駐菲代表處統計，去年有5名台灣人向菲律賓線上博弈公司求職遭限制自由，後來向代表處求助後脫困。但今年已發生6起類似案件，且有3人遭毆傷。

代表處指出，菲律賓政府4月1日開放國境後，台灣人來菲從事線上博弈工作人數增加，歹徒向受害人使用暴力情形也增加。

代表處表示，赴菲律賓線上博弈公司工作可能遭遇多項風險。首先，博弈公司即使合法設立，公司名稱、組成、運作等資訊不一定透明，難以判斷是否合法運作。

其次，博弈公司招聘廣告往往誇大優點，隱匿雇主背景和張貼者身分，民眾不易查證，可能陷入人力仲介圈套，加上菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）不定期打擊非法線上博弈公司，民眾可能誤蹈法網，遭取締逮捕。

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代表處指出，許多博弈公司實行不合法的管理規定，包括限制人身自由、工時過長、薪資遭扣、獎金門檻遭調高；員工欲離職時，須賠付計算標準不透明的旅行、食宿、簽證等費用；拒絕工作時，可能遭傷害、恐嚇甚至綁架凌虐、性騷擾等。

另外，博弈公司主要是拓展中國市場，但中國實施禁賭措施，海外賭博屬犯罪行為，員工可能遭中國鎖定、查緝。代表處建議國人勿遭利誘來菲從事博弈工作，以免受害。（編輯：周永捷）1110714