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暑期打工、網戀多 婦援會籲小心性私密影像外流

2022/7/12 12:35
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（中央社記者張雄風台北12日電）婦援會今天表示，暑假到來，青少年與大學生可能花費更多時間上網交友，但潛藏的危險也升高，提醒青少年容易因打工、網戀或是外拍等原因被取得性私密影像，進而被勒索、控制。

婦女救援基金會今天發布新聞稿表示，最近服務幾個案例都是因網路交友而遭外流性私密影像。大學生小B與網友視訊裸愛，並提供幾張性私密照，幾週後卻被朋友告知在色情論壇看到他的私密影像，小B才知視訊時被偷偷錄影。

另一受害者高中生小A被line網友邀請視訊展現裸體，並被加入臉書好友，沒想到一個月後卻收到對方訊息要他購買虛擬貨幣，否則就將小A的私密影像傳給他的臉書上的親友和師長。

婦援會表示，網路交友被取得性私密影像的方式，包含打工詐騙、網戀和外拍。

打工部分，犯嫌會透過社群媒體聯絡被害者，提議伴聊打工，並在過程中協議以金錢取得性私密影像，待對方交出後便會封鎖對方或消失，被害者不但沒有拿到報酬，甚至可能反過來被對方以私密影像進行恐嚇取財。

網戀犯嫌會假意與被害者發展成情侶關係，一開始會索取生活照，降低被害者戒心，漸漸地開始要求裸照、性器官照片等，或者透過網路性愛時，側錄被害者，達到控制、勒索的目的。

不少人會選擇在暑期接案外拍，賺取零用錢，但卻在更衣室被偷拍更衣畫面，最後沒賺到錢反而被對方勒索。

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婦援會引用國家人權委員會發表的「兒童權利公約（CRC）第二次國家報告」獨立評估意見，2020年兒少性剝削通報案共有1696件，其中有逾8成皆與私密影像相關，且原因多為被誘騙，2019年更有6成以上的性削剝被害兒少是受到網路誘拐。

婦援會提醒，萬一真的不幸遭偷拍、散布或勒索，請務必勇於求助，並洽詢各縣市家庭暴力暨性侵害防治中心、iWIN網路內容防護機構、婦女救援基金會等，或撥打110報案、113通報，113通報專線有專業社工協助。（編輯：張芷瑄）1110712

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