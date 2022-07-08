稱暑假打工高薪包吃住 警提醒恐詐騙集團徵車手

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市警察局今天表示，暑假打工慎防應徵成車手，分析發現，詐騙集團近期以包吃包住、日領高薪吸引民眾求職，被害人上鉤後，帶至ATM提領詐騙款項，最後把人放置偏遠地區。

台北市警局刑事大隊發布新聞資料指出，暑假打工，學生會透過通訊軟體找工作，經分析，詐騙集團近期在學生常瀏覽網站張貼包吃包住、日領高薪等徵才訊息，並以面試為由，把求職者拘禁在車手營，再以暴力脅迫當車手或提供人頭帳戶，青少年求職務必當心。

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警方表示，詐騙集團會成立以1週為期程的車手營，拘禁求職者並以團進團出帶至ATM（自動提款機）提領詐騙款項，最後把人丟在偏遠地區。提醒求職前務必多方查證，避免成為詐欺共犯。

北市警局為有效打擊詐欺犯罪，配合警政署從6月20日至7月1日執行全國同步打擊詐欺專案行動，專案以詐騙集團為主要打擊對象，共查獲詐騙犯罪集團51件、犯嫌302人，查扣不法所得新台幣1600餘萬元，後續持續以查緝詐騙車手為重點。（編輯：戴光育）1110708