更多編輯台推薦新聞：
安倍晉三遭槍擊 日本近代現卸任首相遇刺一覽
國際

安倍晉三遭槍擊 日本近代現卸任首相遇刺一覽

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組
運動

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

幫派非法仲介台人赴柬埔寨做詐騙 刑事局逮9人送辦

2022/7/8 15:48（7/8 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
李姓幫派份子等人透過網路，假稱高薪召募台灣人赴柬埔寨從事電信詐欺等工作，刑事局今年3月獲報後循線調查，陸續逮捕李姓男子等9人，並搜出契約書、模擬槍等物，全案訊後依法送辦。中央社記者劉建邦攝 111年7月8日
李姓幫派份子等人透過網路，假稱高薪召募台灣人赴柬埔寨從事電信詐欺等工作，刑事局今年3月獲報後循線調查，陸續逮捕李姓男子等9人，並搜出契約書、模擬槍等物，全案訊後依法送辦。中央社記者劉建邦攝 111年7月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北8日電）李姓幫派分子等人先在臉書社團以高薪等為由，召募台灣人赴柬埔寨擔任電信詐欺等工作，並與柬埔寨人蛇集團對分抽仲介佣金，初估82人受害。刑事局循線逮捕李男等9人送辦。

刑事局今天召開記者會，國際刑警科長李泱輯指出，3月間獲報，有民眾應徵工作卻遭惡意扣押在柬埔寨，經查35歲李姓男子等9人涉嫌在台成立人蛇集團，組專案小組查緝。

刑事局查出，竹聯幫某堂口會長的李姓男子與柬埔寨人蛇集團合作，李男等人從去年11月間，先在臉書（Facebook）社團張貼應徵打字員、博弈推廣等工作，月薪為新台幣7、8萬元等字句。

警方說，被害人與李姓男子等人聯繫、會面後，會被帶至旅館，並協助買機票，事後再帶往機場赴柬埔寨，由柬埔寨人蛇集團成員接手後，再仲介給當地詐騙集團。李姓男子等人初估仲介一人可抽約40萬元至60萬元，再與柬埔寨人蛇集團對分費用，並透過虛擬貨幣收款。

警方表示，有被害人赴柬埔寨後發現從事電信詐騙，表達想返台，就被當地詐騙集團成員毆打、恐嚇，甚至要求先還仲介費，因多數為經濟狀況不佳的民眾，只能被扣留在柬埔寨，去年11月至今年5月止，共82人受害，約50人還留在當地。

警方說，被害人平均年齡約26、27歲，以男性居多，其中有人是要應徵客服、男優等工作，有被害人今年3月順利逃回台灣，立即報警。

警方掌握線索後，5月、7月間赴台北市等處逮捕李姓男子等9人，搜出契約書、模擬槍等物。警詢後依違反妨害自由等罪嫌把李男等人移送台北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1110708

延伸閱讀
假冒公務機關詐騙財損高 60歲以上易受害假網拍騙術改變型態 刑事局揭歹徒變身成偽買家刑事局：詐騙案攀升 假投資居多
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族