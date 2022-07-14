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海外求職遭騙被拘禁 立委促政府加強宣導營救

2022/7/14 12:50
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（中央社記者郭建伸台北14日電）近來不少民眾遭誘騙赴海外求職打工，甚至被限制人身自由、從事非法工作。立委邱臣遠今天指出，外交部、警政署、勞動部、教育部應跨部會合作並加強宣導，避免民眾落入陷阱，積極營救受困海外的台灣人。

台灣民眾黨立委邱臣遠、張其祿今天舉行「出國打工陷阱多，救援宣導要加強」記者會，並邀請外交部亞太司長周民淦、內政部警政署刑事警察局國際刑警科長李泱輯等人出席。

邱臣遠指出，由於台灣低薪且高房價，有不肖組織勾結國外人蛇集團，以「免經驗、高薪、輕鬆、包食宿機票」等乍看優渥條件，誘騙民眾赴柬埔寨、杜拜等地工作，結果民眾赴當地後隨即遭拘禁，被迫從事跨境電信詐騙或線上博弈等非法工作。

邱臣遠指出，由於台灣在柬埔寨未設辦事處，當地民眾若有急難狀況需尋求駐胡志明市台北經濟文化辦事處，但往往鞭長莫及，家屬往往只能找僑胞或台商幫忙，呼籲政府應盡力協處。

邱臣遠要求，政府跨部會合作，預防民眾受騙、嚴加查緝並且迅速救援，避免民眾落入海外求職陷阱。

周民淦指出，台灣與柬埔寨經貿往來不多，但根據交通部觀光局的統計，今年1至5月，台灣民眾赴柬埔寨人數高達4981人，其中3至5月每月皆超過1100人，較同時間赴菲律賓、馬來西亞、印尼的人數還多。

周民淦指出，有些民眾被高薪吸引而誤上賊船，但也有人是「明知山有虎，偏向虎山行」，選擇為虎作倀從事詐騙工作，再回過頭詐騙台灣民眾；提醒民眾赴海外求職前三思而後行，查詢公司是否在海外為合法登記公司，並與親友商議，別看到高薪字眼就一股腦申請。

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周民淦表示，根據外交部統計，近期民眾赴海外求職時發生人身自由遭限制的求援案例，仍持續發生，統計已超過100件，其中以赴柬埔寨案例99件為最多，占所有案件9成，順利返台的僅有32人。

李泱輯表示，民眾赴海外求職必須小心謹慎，切勿聽信不法份子詐術，輕易簽訂不實工作契約，若自己或家人遭遇類似情形，應立即求助駐外領事館或就近報案。（編輯：蘇志宗）1110714

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