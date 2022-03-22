杜拜外館遭控不幫受困民眾 外交部澄清非事實

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）網紅Bump拍影片質疑，駐杜拜辦事處拒絕協助遭中國博弈公司誘騙至杜拜工作的林姓民眾。外交部今天表示經查與事實不符，駐處一直與當事人密切聯繫，絕無刻意耽擱補發臨時護照。

台灣青年林譽洲昨天透過網紅「好棒Bump」影片出面指控，他受騙到杜拜從事詐騙工作，慘遭扣押並轉賣給3家公司，最後從3樓跳樓逃走。他期間聯繫駐杜拜辦事處馬姓秘書，盼辦臨時護照回台，拖了近30天沒消息，但投訴總統府信箱後，過30分鐘就接到駐處通知獲發臨時護照，讓他感慨只有總統府會做事。

外交部今天發佈新聞稿指出，外交部曾5度以新聞說明或記者會等方式，呼籲民眾切勿輕信網際網路徵才前往國外工作的機會，務必於行前多方詢問及查證，但仍有民眾受不實高薪的廣告引誘，冒險前往杜拜從事非法線上博弈工作。

外交部指出，駐杜拜辦事處去年12月26日獲報林姓民眾受困於博弈公司後，立即聯繫當事人瞭解情況，並通報杜拜警方及多次洽促警方儘速採取行動營救，駐處與林姓民眾一直保持密切聯絡，直至當事人順利脫困。

外交部表示，當事人指稱駐處拒發臨時護照，經查證與事實不符，海外受難民眾只要符合補發臨時護照要件，並確認人別無誤者，駐外單位必定一視同仁、均予核發，絕無刻意耽擱情事。

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外交部重申，線上博弈在阿拉伯聯合大公國等國家都是違法行為，請民眾切勿以身試法，且博弈公司多採扣押護照、毆打、威脅及恐嚇等方式，限制人身自由以達其目的，外交部鄭重呼籲民眾勿以心存僥倖、貪圖暴利的心態至海外從事非法博弈工作，自陷困境。

外交部說，由於線上博弈等非法詐騙手段層出不窮，外交部及駐杜拜辦事處已多次報警處理，分別向國內及杜拜警政單位請求協助介入調查，以避免受害人不斷擴大，由於跨國犯罪受害人可能來自不同國家，其中包括中國民眾，外交部已與警政署、調查局等單位共同合作，強化跨國犯罪偵查，提供有效協助。（編輯：楊凱翔）1110322