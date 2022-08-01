男子受邀赴柬埔寨求職 桃機航警機敏即時攔阻

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（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）高雄蘇姓男子今天清晨計劃搭機前往柬埔寨求職，被正在桃機執行關懷與攔阻勤務的航警局及刑事局員警發現，立刻拿出新聞剪報和影片示警，經長時間遊說，才讓蘇男取消行程。

近日發生多起民眾赴柬埔寨、緬甸工作遭詐騙情事，警政署長黃明昭特別指示航警局與刑事局，在桃園國際機場執行關懷與攔阻勤務，今天清晨，在飛往柬埔寨金邊的航班旅客報到櫃台前，發現從高雄北上搭機的蘇男手持機票注視防詐騙標語，員警察覺有異上前關懷。

蘇男表示，在求職網上投遞履歷後，接到自稱「芳芳」的女子來電，邀他到柬埔寨賭場應徵荷官職缺，不但薪資高還可分紅抽成讓他非常心動，和家人討論後雖有疑慮，但因女子不斷來電邀約，並表示同為基督教教友，「這是上帝給蘇男的機會」，蘇男因此不顧家人和教友勸阻，拿著對方提供的單程機票準備前往柬埔寨求職。

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員警立即拿出新聞報導剪報和影片，苦勸蘇男取消行程，但蘇男直說對方已安排人在金邊機場接機，難捨高薪的工作還說是上帝給的機會，他想把握不願錯失，此時航警也改採懷柔方式告訴蘇男「在你辦完登機證還碰到我的情況下，一定是上帝最好安排」，最後經警方苦口婆心勸說，蘇男總算放棄搭機。

航警局表示，7月20日至8月1日期間，防詐騙編排關懷提問與攔阻勤務共攔截旅客17人，將持續進行勤務攔阻國人遭詐騙到國外的憾事，但也呼籲國人對於海外高薪工作、海外代購、親友團，以及「包吃、包住、包機票」等東南亞詐騙要小心應對，以免受騙上當。（編輯：李錫璋）1110801