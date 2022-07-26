人蛇集團詐募境外高薪水電工 刑事局機場攔救6人

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）台人赴柬浦寨打工遭詐案頻傳，有民眾看到臉書社團張貼柬浦寨園區高薪水電工作廣告，信以為真組成6人團欲出境，幸經刑事局派員到場及時攔阻，才免成歹徒旗下詐騙打手。

刑事局今天發布新聞稿指出，近期國人遭詐騙前往柬埔寨並進而導致遭限制人身自由案件層出不窮，歹徒手法多透過在社群媒體或臉書社團刊登廣告招攬前往從事「文字客服」或「博奕後台服務」等為主，部分年輕人受高薪利誘而遭詐騙出國。

對此，警方近來也積極偵辦相關人口販運案，刑事局國際刑警科副隊長葉奉志告訴中央社記者，近來分析相關案件數據發現，有人蛇集團利用臉書社團「臨時工」群組發文招攬到國外工作水電工，內容聲稱每日薪資可達新台幣5100元高薪且包食宿，但實則為誘騙國人前往柬埔寨西港從事詐騙等不法活動。

刑事局也同步接獲情資，指有受害民眾將循上述管道出境，20日上午立即派員緊急前往桃園國際機場偵處，發現有1組6人團正在機場櫃台辦理報到手續，組成分子包括兄弟、母子和朋友，且其中3人為首次出國、神色略顯不安。

警方現場實施盤查確認旅客身分後，便帶至航空警察局保安大隊辦公處所懇談，才驚覺這6人從未與招募人見過面，也無簽訂任何工作契約、保險等。

據了解，他們多為來自南台灣藍領民眾，其中1人日前看到臉書社團徵才文章，便加LINE私訊發文者詳談，對方佯稱其為柬浦寨園區工頭，先前也是循此管道出境工作，雙方還視訊針對施工圖詳聊，讓被害者信以為真，隨後轉知周邊親友此工作訊息並相約組團，由歹徒訂好「單程」機票，一行人便準備前往柬埔寨西港工作。

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經刑事局員警現場告知近來國人在柬國遭拘禁、毆打相關案例後，這6人才驚覺遭詐，並稱先前也有看過類似出國工作被騙案例，不料發生在自身時卻未提早察覺，並感謝警方即時救援。

刑事局呼籲，人蛇集團只求將求職者送出國即可獲利，已改變傳統以「博奕客服」為廣告招攬方式，且將詐騙觸角伸展至各行各業，由於暑假為求職旺季，提醒社會新鮮人網路求職應更加小心謹慎，以免成為遭人口販運對象。（編輯：方沛清）1110726