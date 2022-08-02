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25年前美議長金瑞契訪台行 阻中犯台強硬言論鮮明
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海外求職詐騙頻傳 勞動部：仲介非法工作可罰150萬

2022/8/2 17:49
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（中央社記者吳欣紜台北2日電）近期有民眾赴柬埔寨等地工作遭詐騙，勞動部今天表示，目前已發函給公私立就服機構及地方政府留意，後續若有查到具體違法個案，都可依照就業服務法開罰最高150萬元。

近來屢傳有民眾被高薪誘騙，前往柬埔寨工作後，因為不願意從事電信詐騙等不法活動，導致遭毆打、拘禁及勒贖「違約金」等情事發生。

勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌告訴中央社記者，外交部日前已邀集相關單位針對海外打工詐騙等情況召開跨部會會議，其中要求勞動部加強宣導、避免民眾赴柬埔寨等地工作遭詐騙。

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陳世昌表示，目前都已經發函給私立就服機構以及地方政府等，要求注意可疑職缺及案件，而清查國內公立就服機構也都沒有推介相關職缺。

陳世昌提到，外交部後續如果有轉介具體違法個案，勞動部也會發函給地方政府或公私立就服機構提醒，若涉及招募廣告不實或者是非法工作也都會進行相關裁處，不論是雇主或仲介都可以依照就業服務法開罰新台幣30萬至150萬元。（編輯：陳仁華）1110802

陳世昌
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