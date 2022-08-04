年輕人暑期打工遭詐財淪人頭戶 中市警籲提高警覺

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（中央社記者蘇木春台中4日電）暑假是青少年打工旺季，台中市警察局少年警察隊提醒，近期有多起高中生網路尋求打工機會，反遭詐騙集團詐財或淪為人頭帳戶，甚至有跨國求職詐騙案，提醒打工應提高警覺避免受騙。

台中市警察局少年警察隊今天發布新聞稿表示，青少年常利用暑假期間尋求打工機會，但詐騙集團利用網路以優渥待遇及誇大不實徵才廣告吸引年輕人應徵，近日就有多名青少年成為「求職被害人」，不可不慎。

少年隊長陳文哲表示，日前台中市17歲林姓高中生，以手機瀏覽臉書（Facebook）尋找打工資訊，發現一則貼文工作內容為「接單打字」，便以對方留下的手機通訊軟體帳號聯繫。

對方佯稱工作必須先加入娛樂城網站，要有開通費並要求先匯款，林姓高中生即以ATM無卡存款方式，陸續匯款新台幣3萬1000元至對方指定帳戶，對方得手後即無音訊，被害人才知受騙。

另外，16歲陳姓高中生從臉書社團「大台中找工作求職打工免費社團」應徵包裝香水的工作，聯繫後對方佯稱包裝材料會有1筆補貼金8800元，要求必須先寄送存摺、金融卡及提供密碼，陳姓高中生便依指示至超商以交貨便方式寄送，後因郵局告知帳戶被凍結，才發現成為詐騙集團人頭帳戶。

在跨國求職方面，24歲林女遭國中學姊陳女招募至柬埔寨遊玩，到達柬埔寨西港地區後，才得知要從事虛擬貨幣投資詐騙，林女不從便遭毆打並強迫簽立本票20萬元，身上現金10萬元也被搜刮，後來逃跑至外交部駐越南胡志明市辦事處求救才得以返國。

陳文哲指出，分析台中市青少年求職遭詐騙管道，以網路詐騙占97%為大宗（LINE占43.3%，臉書占36.7%，餘為抖音等影音網占16.7%），手機簡訊占3%次之。

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交付手法以寄送存摺、金融卡占58.9%最多，網路轉帳占24%次之、LINE占7%、面交占4%，又以年齡分析18至23歲青年遭詐騙占92.2%最多，其次為12至17歲少年占7.8%。

陳文哲提醒，青年學子求職打工應提高警覺，務必多方詢問與查證，切勿隨意將個人身分證件、銀行存摺及金融卡等物品交出，就職後也要隨時保持警覺，若發現可疑可撥打165反詐騙專線、110電話查證。（編輯：陳仁華）1110804