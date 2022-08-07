海外求職詐騙頻傳 監委：嚴重侵害人權已申請調查

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（中央社記者陳俊華台北7日電）監委葉大華、紀惠容今天說，民眾受誘騙赴柬埔寨、緬甸等國打工 失蹤被囚受虐案頻傳，涉及人口販運及跨國救援，社福機構青年也受騙，相關主管機關有無研擬因應對策，已申請調查。

葉大華、紀惠容透過新聞稿指出，疫情期間人蛇詐騙集團或仲介公司多半經由社群網站或通訊軟體，刊登高薪聘請海外賭場、文字客服及秘書等不實職缺資訊，引誘青年前往柬埔寨或緬甸等東南亞國家工作，導致遭被扣留個人證件、拘禁、強迫勞動，甚至慘遭電擊性侵，恐嚇割除器官或被轉賣，已引起各界關注。

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監委表示，日前監察院也接獲陳情，有社福機構青年遭誘騙到柬埔寨工作，據知受到恐嚇、囚禁及扣押個人證件，至今仍未知其所在位置及人身安全。對於這類跨國詐騙集團所形成的「賣豬仔現象」，連社福機構青年也淪陷，嚴重侵害人權，要表達高度關切。

監委說，相關權責主管機關是否掌握民眾前往這些國家打工者數量、個人基本資料及現況等資訊；犯罪集團針對弱勢群體及青少年詐騙，是否有跨部會合作提供跨海救援協助、針對類似的詐騙案件，有無研擬因應對策等，事關人身自由、生命安全及人權保障，亟需深入調查釐清。（編輯：蘇志宗）1110807