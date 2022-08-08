更多編輯台推薦新聞：
颱風愛挑父親節來台？鄭明典：22年間6颱發布陸警
生活

颱風愛挑父親節來台？鄭明典：22年間6颱發布陸警

18歲來台求學5年 宏都拉斯大使：台灣是我第二個家
政治

18歲來台求學5年 宏都拉斯大使：台灣是我第二個家

影片／台灣小將辛苦近45天奪U12季軍 教練盼多給鼓勵
運動

影片／台灣小將辛苦近45天奪U12季軍 教練盼多給鼓勵

共軍軍演72小時 台灣海域船舶情勢一次看
政治

共軍軍演72小時 台灣海域船舶情勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
增9例BA.5本土病例 北部占比可能達10%
首頁 / 社會

台人遭誘赴柬埔寨 北市警受理5案11人

2022/8/8 15:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北8日電）民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳，台北市議員陳建銘今天要求清查、協助有無市民因此而滯留東南亞；台北市警察局長楊源明說，北市已受理5案、11人，其中3人已返國。

台北市議會今天進行警政衛生部門質詢及答覆，無黨籍市議員陳建銘質詢指出，最近媒體報導、網路瘋傳詐騙案越來越囂張，包括高利誘騙民眾赴柬埔寨打工卻淪為人質，詢問北市有無相關報案案件。

楊源明答詢表示，迄今為止，台北市受理案件有5件、11人，且陸續已有3人返國，警方將通知他們到案說明，以進一步了解其在當地是否遭受人身自由限制，或是外傳人口販運狀況。

陳建銘表示，根據警政署依航班資料估算，有2000多名台人被拐賣到柬埔寨，若加上黑數恐達5000人，但官方僅在台獲報141起，並在機場攔阻17人，意即逾9成者被禁錮在當地無法返台。希望市警局進行清查，若有滯留東南亞者是否給與關心和協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他還提到，近來網路詐騙興盛，從民國108年的1628件成長至110年的1746件，且受害者趨年輕化、占逾1/3，市警局反詐騙宣導不應墨守成規、僅限鄰里老者，應儘速調整相關方針。

楊源明說，目前警方相當重視網路反詐騙和LINE群組宣導，同時也拍攝微電影和增加傳送網路圖文途徑，並呼籲民眾下載使用Whoscall和「趨勢科技防詐達人」，可以幫忙過濾以圖詐騙網路資訊，將持續加強宣導。（編輯：方沛清）1110808

楊源明
情侶檔涉擁槍販毒 北市警人贓俱獲送辦 九合一選舉將至 北市警局長召開查賄制暴協調會
陳建銘
SBL選秀7/18登場 43名球員報名 確診者病逝後事 北市規劃二殯暫存擬下週可送行
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族