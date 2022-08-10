應徵高薪包吃住工作慘遭囚禁 警逮4嫌救出3人

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（中央社記者劉建邦台北10日電）葉姓男子等4人為詐騙集團成員，在臉書社團貼文稱有高薪、包吃住徵才訊息，被害人連繫後，被要求提供存摺等物，事後遭囚禁。警方循線救出3名被害人，逮捕葉男等人送辦。

台北市警察局大同分局今天召開記者會，建成派出所長黃冠希說，日前接獲民眾報案指朋友遭詐騙囚禁，盼警協助，因近期常發生民眾遭誘騙至柬埔寨打工情形，立即派優勢警力前往報案地點。

警方得知被害人被囚禁在台北市太原路附近民宅，員警到場發現，屋內有3人被囚禁，並發現18歲葉姓男子等4人在場，把葉姓男子及3名被害人帶回偵辦。

警方說，被害人是透過不公開臉書（Facebook）社團發現徵才廣告，廣告內容提到「工作一期18萬元、包吃住，應徵先給2萬元，透過LINE聯繫」等字句。

被害人私加LINE帳號後，被告知前往約定地點，抵達後先交付存摺、身分證等物，事後被帶至民宅囚禁，過程中遭恐嚇不能外出或聯繫外界。

警方表示，一名被害人趁隙聯繫友人求救，才順利被救出，經查，葉姓男子等4人年紀約近20歲，無幫派背景。警詢後依妨害自由、強制罪等罪嫌把葉男等4人移送士林地檢署偵辦。

北市大同警分局指出，假應徵工作詐騙手法近期常現，詐騙集團利用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，不容易找工作等狀況，在網路社團刊登高薪求才訊息，吸引民眾應徵，呼籲民眾不要受高薪誘惑，應查證求職內容。（編輯：李錫璋）1110810