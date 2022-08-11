柬埔寨打工詐騙頻傳 政院：已組專案小組全力營救

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（中央社記者賴于榛台北11日電）近期民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，行政院發言人羅秉成今天表示，已成立政院層級專案小組，從勸阻面、救援面等4面向加強處理，目前重點是將受困柬埔寨的民眾營救回國。

近日頻傳詐欺集團以假意招募博弈客服、人頭貸款及男優等各類工作，誘騙民眾赴柬埔寨從事詐欺工作的情形，成為人口販運受害者，引起各界高度關注。

羅秉成今天主持政院會後記者會時指出，政院曾提出「新世代打詐行動策略」，當時就鎖定柬埔寨人口販運問題，而近半年民眾赴柬埔寨的數量確實增加，他已於8月8日召集政院層級的專案會議，要加強辦理預防、勸阻、救援、究辦等4面向。

羅秉成說，案件發生的地點多在東南亞國家，既無邦交，部分國家對台灣也不友善，他日前與關心柬埔寨人口販運的民間團體見面，建立了訊息溝通窗口；另外，警政署和高檢署也成立專案小組偵辦。

他表示，相關單位也動起來宣傳，包含勞動部、原民會將針對數位能力較欠缺的族群加強宣導；警政署已多日在機場舉牌勸阻；人力銀行網站部分，也會下架有疑慮的廣告。

羅秉成說，目前第一要務是將受困在當地的民眾營救回國，雖然還有些受困者尚未掌握，但政府會全力救援。

另外，非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）宣布，拒絕受理協助8月3日起前往柬埔寨的台灣人，原因是先前救出不少人卻未被答謝。羅秉成說，尊重該組織的立場，而民眾如果真的獲救，應該真心感謝。（編輯：翟思嘉）1110811