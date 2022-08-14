泰國通報情資 跨部會救出柬埔寨打工遭販賣9台人

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）警政署刑事局今晚表示，外交部駐泰代表處今天接獲泰國政府通報，有12名台籍民眾自柬埔寨入境且疑為人口販運案，經跨部會合作查出有9名被害國人，已安排返國及後續相關調查。

刑事局今晚發布新聞稿表示，柬埔寨打工詐騙事件，外交部與警政署已受理340名國人求助。外交部駐泰代表處今天接獲泰國政府通報，有12名台籍民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑為人口販運案件，立即通報中華民國駐泰代表處並派員到機場共同查證。

同時也通報移民署等單位此案相關資料，發現其中3名台人是國內向警察機關報案遭人口販運的被害者，立即協請泰國政府協助處理。

刑事局指出，此案經調查後，12名台人中，經初步人口販運鑑定被害者有9人，其他3人並非被害者、先行留置於泰國。

此外，泰國政府與泰國代表處也隨即啟動國人急難救助及人口販運被害人保護機制，安排其中9人返台，後續由桃園地檢署指揮警政署與移民署偵辦，並進行人口販運被害人鑑別及後續通報各地社政機關，由社政體系提供後續照護。

刑事局指出，由於柬埔寨人口販運案不停歇，政府已成立政院層級專案小組，由外交部、內政部、警政署、刑事局、勞動部等各單位合作，針對預防、勸阻、救援、究辦等4大面向執行。

首先，在預防及勸阻面向，由各部會結合新世代打擊詐欺策略行動綱領、以及青春專案向大眾加強宣導，更在機場國門關懷國人出境宣導，自7月26日起已於機場勸阻26名國人前往。

刑事局表示，警政署近日針對出境居留柬埔寨4000多名國人進行勤務區訪查，已清查出近百件尚未報案的被害案件。

其次，在救援、究辦方面，在境外由警政署、移民署及外交部組成聯合專案小組，結合國內外公、私部門報案資訊，並配合駐外館處指導援救在境外遭困國人，已協助逾60人返國。

刑事局指出，法務部高檢署已召集各地檢察署，針對已由地檢署指揮偵辦30餘件案件整合偵查，目前破獲6件14人，其中羈押10人，目前正溯源偵查中，務必在最短時間內掃蕩人口販運集團。

在加緊國際合作管道方面，刑事局表示，國內已蒐集相關國人被害情形，並向世界各反人口販運組織及國家通報，以保護國人安全。

警政署呼籲，民眾透過網路求職或網友邀約前往高風險地區時，應更加小心謹慎，避免落入人口販運被害境遇。（編輯：戴光育）1110814