暑期青春專案聯合稽查 北市警查獲51案52人

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警方推出「暑期保護青少年－青春專案」，台北市13日至14日凌晨也針對各式博弈遊戲複合式場所執行全國性同步聯合稽查，共查獲非法案件51案52人。（台北市警察局少年警察隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年8月14日

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）暑假期間為防制青少年涉賭，警方推出「暑期保護青少年－青春專案」，北市昨晚至今天凌晨也針對各式博弈遊戲複合式場所執行全國性同步聯合稽查，共查獲非法案件51案52人。

台北市警察局少年警察隊今天發布新聞稿表示，暑假期間青少年因無課業壓力、空閒時間較多，恐易涉足德州撲克桌遊店、博弈主題餐廳等不當場所，市警局特於昨晚至今天凌晨執行全國性同步聯合稽查勤務，針對轄內德州撲克桌遊店及與餐飲業結合各式博弈遊戲的複合式場所加強盤查，並擴大強化防處作為。

經警方統計，共計查獲販賣毒品1件1人、施用毒品13件13人、詐欺11件11人、通緝4件4人、酒駕6件6人、其他刑事案件為16件17人。

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市警局長楊源明表示，今年「暑期保護青少年－青春專案」自7月1日起至8月31日止，並特別將「避免涉足賭場或網路賭博」列為工作重點，北市迄今已查獲參與賭博或意圖營利提供賭博場所計23件96人（其中3件56人為查獲德州撲克賭博案件），警方將持續加強查緝作為。

楊源明呼籲，賭博機制始終會讓人輸光錢，除欠下巨額賭債，更可能遭逼迫從事不法行為以還債，除自毀個人前程外，也會連累家人，民眾千萬不可輕易嘗試。（編輯：張雅淨）1110814