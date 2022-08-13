假冒衛福部紓困方案電郵詐騙 警：留意網址gov前有英文或數字

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（中央社記者劉建邦台北13日電）刑事局今天表示，近期發現多名民眾接到假冒衛福部推紓困補助方案電子郵件，被害人輸入個資後就被扣款；詐騙集團提供網址會在「gov」前加其他英文或數字，呼籲民眾小心。

刑事局發布新聞資料指出，有許多民眾在1日至7日接獲假冒衛生福利部推紓困補助方案的電子郵件，被害人點入電子郵件，會發現有類似政府機關網址，點入後，填身分證、銀行帳號等個人資料，信用卡就被扣款。

一名蘇姓女子收到標題為衛福部的電子郵件，打開郵件發現內容提及可透過線上申請紓困補助方案，並提供網址連結；蘇女未查證，點入釣魚網址後，輸入個資等資料，事後接到銀行扣款通知，才知遭詐騙，但已被扣款2次，金額共近新台幣10萬元。

警方說，一名黃姓男子同樣收到假冒衛福部名義的電子郵件，內容提及可申請紓困補助方案，點入郵件的連結網址，並輸入個資等資料，事後收到銀行交易通知，才知遭扣款2次，金額為近10萬元。

刑事局表示，詐騙集團假冒政府機關網址，寄送釣魚電子郵件或簡訊，近期發生案例皆為被害人未注意網址內容遭詐騙。

刑事局指出，民眾收到類似電子郵件或簡訊，應先確認網址內容，政府機關網址為「gov」，若「gov」前有其他英文或數字，就是釣魚詐騙網頁，不要點入。

刑事局表示，類似詐騙手法在165反詐騙官方網站及臉書（Facebook）粉絲專頁都有介紹，有疑問可撥反詐騙專線165諮詢。（編輯：李錫璋）1110813