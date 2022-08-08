「有急事找你」詐騙簡訊多 內政部籲打165專線求證

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（中央社記者陳俊華台北8日電）內政部今天說，近年新型態詐欺手法層出不窮，上半年詐欺案件破獲1萬2979件，較110年同期增加1631件，查扣金額約4億2000萬餘元，以投資詐欺最多，籲民眾有疑問可打165專線查證。

內政部透過新聞稿指出，近期諸如傳遞「有急事找你，麻煩加我line！」等假投資詐騙訊息，防不勝防。今年上半年詐欺案件破獲1萬2979件，較110年同期增加1631件、14.37%，查扣金額約新台幣4億2000萬餘元，較110年同期增加約3700萬餘元，其中以「投資詐欺」2917件、占22.47%最多。

內政部說，投資應透過合法管道賺取合理利潤，主打「高獲利、零風險」獲利不明等廣告或訊息，切勿輕信，民眾如有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，也可前往內政部警政署165全民防騙網檢舉。

內政部指出，為保障民眾財產安全，行政院111年7月15日訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，行政院長蘇貞昌日前特別宣誓，結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、法務部及各協辦機關成立「打詐國家隊」，所需各項資源、經費，也指示從寬。

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內政部說，為遏止詐欺發生，新世代打擊詐欺策略，以「增詐欺犯罪成本，減少民眾財產損害」為目標，從「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」等4大面向著手，透過跨部會合作，加強防詐騙宣導、自源頭防堵電信網路犯罪、金警合作阻斷詐騙集團金流、強化檢警偵查打擊，以積極剷除詐騙集團。

內政部表示，提醒民眾應提高防詐意識，近期多有詐騙集團利用簡訊聲稱「穩賺不賠、高獲利」等，吸引民眾加入投資群組，初期小有獲利，等被害人追加投入大筆金錢後，歹徒立即音訊全無，讓被害人求償無門。（編輯：趙蔚蘭）1110808