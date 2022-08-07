更多編輯台推薦新聞：
一週大事／裴洛西訪台、中共軍演、以色列空襲加薩...
生活

一週大事／裴洛西訪台、中共軍演、以色列空襲加薩...

影片／李智凱E級難度新動作亮相 拚國際認證取得命名權
運動

影片／李智凱E級難度新動作亮相 拚國際認證取得命名權

台海情勢促台美日組半導體鐵三角 歐盟動向待觀察
產經

台海情勢促台美日組半導體鐵三角 歐盟動向待觀察

即時更新》共軍軍演72小時至8/7 掌握台灣海域船舶情勢
政治

即時更新》共軍軍演72小時至8/7 掌握台灣海域船舶情勢

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

阿母快救我詐騙老哏仍夯 中市警阻詐逾億元

2022/8/7 13:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市警察局啟動「警銀聯阻防詐」計畫，統計1至7月阻詐324件，阻詐金額達新台幣1.7億，其中，「阿母！快救我」這類「猜猜我是誰」詐騙老哏仍有人上當，財損逾千萬。

台中市刑警大隊今天發布新聞稿指出，台中市警察局啟動「警銀聯阻防詐」計畫，由各分駐（派出）所遴選富有阻詐熱誠的專責員警，針對台中市600餘家金融機構加強聯繫與互動，並提供「攔阻詐騙教戰手冊」，指導行員阻詐要領。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經統計，本年度7月份就發生2件「猜猜我是誰」案件，王姓民眾接獲來電稱，兒子詐賭落在他們手上，心急至銀行欲提領30萬元救兒；另李姓民眾接獲來電稱，其子涉入毒品案須支付贖金，情急之下不疑有他即前往銀行欲匯款50萬元，所幸行員發現他們都不認識匯款帳戶對象，直覺有異通報警方到場。

台中市警察局統計111年1月1日至今發生「猜猜我是誰」詐騙案55件，財損金額達1175萬餘元，另強化金融機構聯繫，111年第2季阻詐137件，金額約6884萬元，較去年同季阻詐52件、金額約2410萬元，增加85件、4473萬7198元。（編輯：陳仁華）1110807

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族