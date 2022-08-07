阿母快救我詐騙老哏仍夯 中市警阻詐逾億元

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市警察局啟動「警銀聯阻防詐」計畫，統計1至7月阻詐324件，阻詐金額達新台幣1.7億，其中，「阿母！快救我」這類「猜猜我是誰」詐騙老哏仍有人上當，財損逾千萬。

台中市刑警大隊今天發布新聞稿指出，台中市警察局啟動「警銀聯阻防詐」計畫，由各分駐（派出）所遴選富有阻詐熱誠的專責員警，針對台中市600餘家金融機構加強聯繫與互動，並提供「攔阻詐騙教戰手冊」，指導行員阻詐要領。

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經統計，本年度7月份就發生2件「猜猜我是誰」案件，王姓民眾接獲來電稱，兒子詐賭落在他們手上，心急至銀行欲提領30萬元救兒；另李姓民眾接獲來電稱，其子涉入毒品案須支付贖金，情急之下不疑有他即前往銀行欲匯款50萬元，所幸行員發現他們都不認識匯款帳戶對象，直覺有異通報警方到場。

台中市警察局統計111年1月1日至今發生「猜猜我是誰」詐騙案55件，財損金額達1175萬餘元，另強化金融機構聯繫，111年第2季阻詐137件，金額約6884萬元，較去年同季阻詐52件、金額約2410萬元，增加85件、4473萬7198元。（編輯：陳仁華）1110807