第二季分期付款詐騙案高風險賣場 博客來迪卡儂入列

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）刑事局今天公布第二季解除分期付款詐騙案的高風險賣場前5名，其中博客來網路書店以2725件居冠，迪卡儂和誠品網路書店分別為2、3名，提醒民眾注意「重複扣款」詐騙關鍵字。

刑事局今天發布新聞稿表示，統計今年第二季受理解除分期付款詐騙案件，高風險賣場前5名依序為「博客來網路書店」的2725件、「迪卡儂」的477件、「誠品網路書店」的252件、「遠傳friDay購物」的162件和「蝦皮購物」的119件。

分析上述詐騙手法，刑事局指出，民眾都是接獲假冒上述公司的客服電話，且以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM、購買遊戲點數或使用網路銀行、App來解除設定」等話術，進行詐騙以獲取非法利益。

刑事局表示，經進一步分析發現，「解除分期付款」詐騙手法通常是歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫，先竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等，接著再「偽冒電商業者」致電民眾以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，請民眾提供消費時使用的信用卡或金融卡上的金融機構電話號碼。

同時，歹徒隨後便「偽冒該金融機構」致電民眾，並佯稱要協助民眾解除分期付款的錯誤設定，再要求民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款，成功詐取金錢。

刑事局說，針對上述詐騙手法，已每週針對被害件數較多的疑似個資外洩電商發函通知，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至晚間10時等相關作為範例、簡訊範例供參考。

另，同步要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導；並透過165各宣導管道（165全民防騙網、臉書粉絲專頁及警政服務App）定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。

刑事局表示，針對這些詐騙案件情資，也彙整交由專責單位循線追查可疑犯嫌。

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對於定期公布的疑似個資外洩電商，刑事局表示，也都依警方建議實施相關反詐騙宣導，也將持續對電商業者進行資安訪談，提供相關技術支援，同時要求業者加強消費者個人資料保護。

刑事局呼籲，民眾若接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+2」、「+886」等號碼時，請務必提高警覺，慎防竄改來電的詐騙電話，且電話中若聽到關鍵字「重複扣款」、「升級VIP」及「解除分期付款設定」等關鍵字，請立即掛斷，並將相關資訊通報165反詐騙諮詢專線。（編輯：張銘坤）1110807