詐騙簡訊稱「線上申請確診者補助金」 指揮中心籲提高警覺勿點擊

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近期有民眾收到「線上申請確診者補助金」不明簡訊，指揮中心4日表示，這是詐騙訊息，提醒民眾勿輕信。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）據統計，今年1月起至8月3日，台灣累計461.6萬多例COVID-19本土確診者。近期有民眾收到「線上申請確診者補助金」不明簡訊，指揮中心今晚表示，這是詐騙訊息，提醒民眾勿輕信。

中央流行疫情指揮中心發布澄清新聞稿表示，近日流傳不明簡訊「線上申請確診者補助金」，內容盜用衛生福利部LOGO，假冒疾病管制署名義，誘導民眾於簡訊中網址輸入個資等。

指揮中心澄清，類似簡訊並非官方寄送，提醒民眾切勿點擊或填寫資料，避免權益受損。指揮中心強調，衛福部、疾管署等並無發布「五萬元補助金」相關簡訊。

指揮中心呼籲，民眾應提高警覺，千萬不要點擊不明來源連結，也不要輕易於網站上填寫個人資料，若有疑慮，可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。

民眾如欲線上申辦衛福部防疫補償，可至專區查詢 ；有關今年最新疫情紓困政策，請民眾至行政院1988專區查詢。（編輯：管中維）1110804