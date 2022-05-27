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勞動部紓困計畫 無薪假補貼最高領24個月

2022/5/27 17:06（5/27 17:26 更新）
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勞動部27日表示，勞工紓困計畫無薪假補貼方案內容已核定，勞工最長可領24個月。圖為物流業者忙著配送貨物。（中央社檔案照片）
勞動部27日表示，勞工紓困計畫無薪假補貼方案內容已核定，勞工最長可領24個月。圖為物流業者忙著配送貨物。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北27日電）勞動部協助受疫情影響勞工，紓困計畫延長實施至明年6月底止，勞動部今天說，無薪假補貼方案內容已核定，勞工最長可領24個月，已達上限者須改參加充電再出發等計畫。

行政院推動新一波振興作為，針對助產業與護勞工部分編列經費共新台幣332.7億元，其中護勞工部分，勞動部分別針對減班休息勞工、失業勞工以及青年訂有紓困計畫，將配合「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」延長實施至明年6月底止。

在減班休息勞工部分，勞動部訂有安心就業計畫及充電再出發計畫，勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌告訴中央社記者，以薪資差額補貼減班休息勞工的安心就業計畫內容已核定，依然採三級補貼方式，讓勞工最高可月領1.1萬、最長可領24個月。

陳世昌也提到，安心就業計畫最長可領上限依然為24個月，因此雖然延長實施至明年6月底，但已經參加過計畫且領滿24個月者，不能重複參加，可轉參加充電再出發計畫。

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至於充電再出發計畫，勞動部勞動力發展署訓練發展組副組長游勝璋指出，充電再出發計畫內容不變，一樣提供減班休息企業訓練費用及受訓勞工每小時168元、每月最多144小時的津貼補助，鼓勵減班休息企業辦訓，讓勞工在被減班休息期間可學習其他技能並領取訓練津貼，最長領6個月。

另外，有關於青年就業獎助、青年尋職津貼計畫以及失業勞工的安穩僱用計畫，陳世昌表示，目前計畫仍未定案，還在討論中，確認後會儘速公布。（編輯：陳政偉）1110527

（國發會提供）
（國發會提供）
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