4月餐飲營業額終結連6紅 5月有望恢復正成長

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圖為民眾在加裝透明隔板的百貨美食街用餐。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北23日電） 經濟部今天公布4月批發、零售及餐飲業動態調查，其中餐飲業營業額新台幣620億元，年減5.8%，終結連6紅。統計處表示，民眾自主減少外出聚餐是拉低營業額主因，但由於今年政府並無全面禁止內用，加上外食費上漲挹注，5月仍有望恢復正成長。

經濟部統計處下午公布111年4月批發、零售及餐飲業動態調查結果，批發業營業額為1兆645億元 、年增5.9%，零售業營業額為3439億元、年增4.7%，均創下歷年同月新高，僅餐飲業營業額為620億元，年減5.8%，結束連續6個月正成長。

針對餐飲業年增率由正轉負，統計處副處長黃偉傑說明，餐館業雖有清明連假與五倍券截止商機，但由於本土確診案例增加，民眾減少外出，導致聚餐、宴會型態餐館業營收年減6.9%，是拉低衰退幅度主力，但單看漢堡披薩等西式餐館部分仍有正成長。

飲料店則年微幅衰減0.1%，僅外燴及團膳承包業年增0.9%，主因空廚透過與異業合作，拓展多元銷售通路，但部分學校因疫情停課衝擊團膳營收，抵銷部分增幅。

媒體詢問4月五倍券長尾效應如何減緩餐飲業營業額減幅，黃偉傑表示，此部分並無詳細統計，根據廠商回報原因，部分反映五倍券有效益，但大部分業者仍回應，內用人數相對先前認定少很多，「拉下來的力道比五倍券效益更大」，造成營業額年減結果。

觀察批發業、零售業4月表現，批發業營業額1兆645億元，為歷年同月新高，年增5.9%；其中，機械器具批發業年增3.9%、建材批發業年增 13.3%、家用器具及用品批發業年增13.2%、藥品及化粧品批發業年增13.7%，僅化學材料批發業因中國防疫管制，客戶需求放緩，年減 1.6%，所幸塑化產品價格上漲，抵銷部分減幅。

4月零售業營業額3439億元，寫歷年同月新高，年增4.7%，其中超市、量販店、食品飲料及菸草零售業、電子購物及郵購業、資通訊及家電設備零售業分別年增22.7%、12.5%、11%、15.4%及9.8%，主因政府振興方案到期效應，加上疫情催生民生物品、防疫物資、3C及家電等需求增加。

至於燃料零售業年增10%，主因國內油價較上年同月上漲；汽機車零售業則因部分高價進口車到港，年增4.6%，僅百貨公司、布疋及服飾品零售業因疫情擴散，門市來客數減少，分別年減13.1%、1.7%。

展望後續，黃偉傑表示，全球景氣佳，新興科技及基礎建設需求續增，加上國際原物料價格續居高檔，預估5月批發業營業額年增率仍持續成長。

零售、餐飲部分，黃偉傑指出，5月餐飲業預估值呈現月減20%至17.6%，但對比去年5月中旬進入三級警戒，完全不能內用，「和現在可內用，只是部分民眾自主減少內用還是有區別」，仍有機會因去年基期較低而呈現年增趨勢。

加上今年4月外食費漲5.6%，也可能挹注營業額，樂觀預估下月可能轉正，但也不排除民眾持續自主減少內用，抑制餐飲營業額表現。

統計處預估，5月批發業營業額為1兆473億至1兆774億元，年增4.2%至7.2%；零售業3162億至3255億元，年增1.5%到4.5%；餐飲業496億到511億元，年減1.2%到年增1.8%。（編輯：張均懋）1110523