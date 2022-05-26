政院拍板345.6億振興方案 餐飲業補助加碼至36億

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經濟部先前推出的補助餐飲業業者規劃行銷方案，經費將從6億元加碼至36.25億元。圖為台北南港展覽館周邊攤販。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北26日電）國發會指出，2022振興措施經費達新台幣345.6億元；另外，經濟部先前推出的補助餐飲業業者規劃行銷方案，經費原為6億元，將加碼至36.25億元。

國家發展委員會今天在行政院報告「因應疫情新一波振興作為」，分為助產業、護勞工、減負擔、穩金流4項目標。

交通部預計以50.34億元，延長補貼商業服務設施業者的房屋、土地租金及權利金，以及延長補貼航空業者降落費、停留費及土地房屋費等；另也預備10.52億元經費，對國際機場及小三通服務業者提供營運補助；上述措施補助期間皆為今年7月至12月。

交通部也準備55億元，分兩階段提供觀光產業補助，包含旅行業者團體旅遊、自由行旅客、觀光遊樂業等獎勵振興措施，另外也將振興補助國道及公路客運業。

藝文產業部分，文化部準備5億元補助表演藝術事業營運，以及補貼台北國際書展，預計受惠家數達1250家、受惠人數20萬人。（編輯：翟思嘉）1110526

（國發會提供）

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