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台北書展3成廠商退展 文化部祭2000萬元購書抵用券

2022/5/18 13:26（5/18 13:36 更新）
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（中央社記者邱祖胤台北18日電）台北國際書展因COVID-19疫情停辦2年，日前文化部決定今年將於6月2日辦理，但近期統計有3成廠商退展；文化部也宣布發行價值2000萬元購書抵用券，增加民眾觀展意願，並對退展廠商提出相關補助。

文化部今天發布新聞稿指出，為使台北國際書展早日回到民眾日常生活，考量目前疫情已朝向嚴謹防疫、正常生活防疫新階段，文化部經審慎評估後決定2022台北國際書展「原時原地辦理」。

根據台北書展基金會統計，截至昨日申請退展日止，共86家國內業者退展，約占全數279個參展單位的31%；尚有162家國內業者、31個國家，共193個單位繼續參展。

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新聞稿指出，考量退展業者已付出籌備成本，除原先書展基金會退回展位費3成外，文化部將另酌予補助前置支出費用，以減低業者損失，防疫相關支出以5成展位費為上限，合計展位費及防疫補助，以參展業者所繳納的全額展位費為上限。

此外，文化部將發行20萬張、每張面額100元，共2000萬元的購書抵用券，限量提供入場觀眾、消費滿額送，以及支持參展業者辦理行銷活動等方面使用。（編輯：張芷瑄）1110518

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