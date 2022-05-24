台北書展端午假期登場 莫子儀、阿爆擔任閱讀大使

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（中央社記者邱祖胤台北24日電）第30屆台北國際書展將於6月2日至7日舉行，期間適逢端午假期，主辦單位特別邀請金曲歌手阿爆（阿仍仍）、金馬影帝莫子儀擔任閱讀大使，邀書迷「一起閱讀趣」。

文化部今天發布新聞稿表示，本屆書展主題為「一起閱讀趣」，主題國為法國，今年特別規劃6大主題展館、「開卷有市」書展市集、Re-Open共讀之夜，以及閱讀沙龍講座活動。

其中特別為書展30週年策劃的HELLO 30！特展，以15個「彩色膠囊」記錄各屆書展精華，帶領讀者回顧書展精彩時光；6月3日Re-Open共讀之夜，策展人李明璁將帶領閱讀大使莫子儀及多位與談人一起朗讀。

主題展館方面，緊鄰法國主題國館的「文學書區」及「公民書區」，台灣文學館邀集九歌、文訊、印刻、洪範、爾雅、聯合文學雜誌等出版社，以「台灣戰後出版史的3次爆發」為題，回望文學副刊、文學出版社、文學雜誌的風華；「公民書區」由獨立出版聯盟策劃「讀字便利店」、NGO團體策劃「社運柑仔店」、獨立書店文化協會策劃「閱讀藥房」，展現另類出版創意。

此外，專為親子設計的「森出沒兒童主題館」，彙整18個國家森林遊樂區中的植物、動物名錄，形成一座虛擬海島，邀請讀者重新閱讀台灣地景及物種；「中小學生讀物選介主題館」展出「中小學生讀物選介」，包括600多種獲選好書及精選圖書導讀影片。

「數位主題館」則規劃「樂讀-圖書館電子書借閱」、「好讀-護眼電子紙」、「隨時讀-有聲書」及「劍魂如初AR劇場」等4大展區，展現數位時代體驗閱讀的多種可能。

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「書展大賞館」展示台灣原創出版得獎作品，包括2022台北國際書展大獎、2022金蝶獎，以及文化部主辦的金鼎獎、金漫獎、「青年創作補助」成果，為讀者呈現台灣優質創作。

文化部表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，文化部及台北書展基金會將特別加強各項防疫措施，為提升讀者購書意願，文化部加碼推出20萬張面額新台幣100元的購書抵用券，參觀書展民眾皆有機會獲得；同時推出「滿額禮方案」，書展期間只要於現場消費累積滿1000元，憑當日發票即可至滿額禮服務台兌領2張100元購書抵用券。（編輯：張雅淨）1110524