法國4度擔任台北書展主題國 即興漫畫音樂會將登場

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）台北國際書展即將於6月2日開幕，本屆主題國為法國，除展出普魯斯特、雨果及大仲馬等知名作家手稿，現場還將舉辦多場即興漫畫音樂會，展現法國文化充沛活力。

由文化部主辦、台北書展基金會承辦的第30屆台北國際書展，6月2日至7日將於台北世貿一館登場。

台北國際書展今天舉行「法國主題國及國際焦點記者會」，預告書展精彩內容，包括文化部政務次長李靜慧、台北書展基金會董事長林訓民、法國在台協會學術合作暨文化處處長柯柏睿（David Kibler）、歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、台北歌德學院圖書資訊中心主任王惠玫出席。

李靜慧表示，台北書展受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，實體書展2年的停辦，加上今年的續辦，讓大家深刻思考許多問題，包含文化部、書展基金會、出版社、員工、讀者及與國際間的關係，在疫情影響下，如何彼此理解與對待。

李靜慧強調，文化部會持續聽取各界意見，期盼在嚴謹的防疫措施、謹慎的態度下，讓工作人員安全工作、讀者安心進場，「以戒慎而不恐懼的態度，更謹慎地讓30屆台北國際書展順利圓滿」。

法國第4度擔任台北書展主題國，柯柏睿表示，本屆主題 「我閱讀，故我在」，概念源自哲學家笛卡兒名言「我思，故我在」，期待這次能藉著推廣閱讀，讓每個人都能面向自我，在疫後時代獲得身心慰藉。

本屆法國主題國館推出專業人士講座，聚焦「有聲書」主題，邀請到知名的馬德里格爾集團「聽閱讀」總策畫洛爾．薩潔，「孔雀羽有聲書協會」會長塞西兒．帕盧辛斯基，「女性出版社」社長克莉斯汀．維倫紐夫分享經驗，其中帕盧辛斯基已抵達台灣。

跨媒體新型態書籍形式方面，將由Small Bang創意工作室負責人皮耶．卡東介紹全球首創「多媒體互動式橫向卷軸漫畫」，並以改編自法國科幻小說的「逆風部落」示範這項新媒材，展現未來出版的可能性。

文學方面的亮點，包括目前正在台灣創作的法蘭西學院小說大獎得主艾力克．菲耶，以及2013年龔固爾文學獎得主皮耶．勒梅特，法國第10位女性法蘭西學院院士香塔勒．托瑪，作品都將在本屆書展呈現。曾擔任歐盟駐台辦事處代表、「穿越福爾摩沙」作者龐維德，將與「傀儡花」作者陳耀昌對談。

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活動方面，6月2日開幕由法國女高音羅安娜擔任開幕演出嘉賓；6月4日「法國之夜」，上半場由法國漫畫家Stephane Levallois與台北PartnerS Duet打擊樂團合作演出，下半場由法國音樂家Eric Bijon進行手風琴及默劇表演，輔大法文系師生將演出蒙迪安諾作品「我們人生的最初」。

此外，法國主題國館策畫3大特展，包括「追憶．普魯斯特」、「經典作家珍稀手稿」及「探索世界的靈光乍裂：艾曼紐．勒帕吉漫畫原稿展 」，將展出法國國家圖書館及私人收藏的普魯斯特、喬治．桑、雨果及大仲馬等知名作家手稿。（編輯：張雅淨）1110526