雲林國際偶戲節補助斷炊 張麗善批文化部城鄉差距

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）雲縣府文化觀光處今天表示，文化部今年對雲林國際偶戲節全無補助，布袋戲教育扎根計畫經費大幅銳減，縣府難推動布袋戲文化，縣長張麗善引台南市開台400年為例，批文化經費補助存在城鄉差距。

雲林縣政府文化觀光處今天發布新聞稿指出，雲林縣擁全台最多布袋戲團隊，孕育而生的金光布袋戲、電視布袋戲一度蔚為時代風潮，縣府自民國88年起舉辦雲林國際偶戲節，迄今逾20年，並配合文化部在雲林縣境內校園推廣布袋戲扎根。

張麗善表示，雲林縣正興建布袋戲傳習中心，但文化部近年對於雲林縣傳承布袋戲的力道逐漸減弱，以往連年補助的雲林國際偶戲節，經費在民國106年達新台幣550萬元，此後逐年遞減，今年斷炊。

她說，不只國際偶戲節，連布袋戲教育扎根計畫經費在110年後逐年遞減，今年僅剩350萬元，據點因此從48處降到23處，也無法針對布袋戲精緻化扶植、幼兒園的布袋戲演出推廣等，令人措手不及。

張麗善以文化部與台南市合作開台400年活動為例，補助經費高達上億元，痛批文化部忽略進駐校園推廣的藝文教育，且對於文化補助經費竟還存在城鄉差距，捨本逐末，對於長遠藝文教育推廣實在是一大警訊。

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張麗善認為，雲林推動布袋戲文化傳承，以及提振布袋戲傳統產業在在需要中央與地方共同努力；近年中央在藝文教育扎根計畫及台灣文化節慶升級補助款逐年驟減，對雲林縣府在文化推廣上造成衝擊，加上雲林縣財政窘困，恐窒礙難行。

針對雲縣府批中央無預警砍雲林國際偶戲節補助全無，評審委員會召集人、文化部政務次長李靜慧表示，文化部各項補助計畫都由專業委員會評審，過程公開透明，可受公評。（編輯：陳仁華）1130131