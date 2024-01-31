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雲林國際偶戲節補助斷炊 張麗善批文化部城鄉差距

2024/1/31 16:08（1/31 16:21 更新）
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雲林縣長張麗善31日指出，雲林在推動布袋戲文化傳承的努力與提振布袋戲傳統產業成果有目共賭，文化推展需要中央與地方共同努力，但近年中央在藝文教育扎根計畫等經費逐年驟減，對縣府在文化推廣上造成相當衝擊。圖為斗六石榴國小布袋戲班演出情形。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年1月31日
雲林縣長張麗善31日指出，雲林在推動布袋戲文化傳承的努力與提振布袋戲傳統產業成果有目共賭，文化推展需要中央與地方共同努力，但近年中央在藝文教育扎根計畫等經費逐年驟減，對縣府在文化推廣上造成相當衝擊。圖為斗六石榴國小布袋戲班演出情形。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年1月31日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）雲縣府文化觀光處今天表示，文化部今年對雲林國際偶戲節全無補助，布袋戲教育扎根計畫經費大幅銳減，縣府難推動布袋戲文化，縣長張麗善引台南市開台400年為例，批文化經費補助存在城鄉差距。

雲林縣政府文化觀光處今天發布新聞稿指出，雲林縣擁全台最多布袋戲團隊，孕育而生的金光布袋戲、電視布袋戲一度蔚為時代風潮，縣府自民國88年起舉辦雲林國際偶戲節，迄今逾20年，並配合文化部在雲林縣境內校園推廣布袋戲扎根。

張麗善表示，雲林縣正興建布袋戲傳習中心，但文化部近年對於雲林縣傳承布袋戲的力道逐漸減弱，以往連年補助的雲林國際偶戲節，經費在民國106年達新台幣550萬元，此後逐年遞減，今年斷炊。

她說，不只國際偶戲節，連布袋戲教育扎根計畫經費在110年後逐年遞減，今年僅剩350萬元，據點因此從48處降到23處，也無法針對布袋戲精緻化扶植、幼兒園的布袋戲演出推廣等，令人措手不及。

張麗善以文化部與台南市合作開台400年活動為例，補助經費高達上億元，痛批文化部忽略進駐校園推廣的藝文教育，且對於文化補助經費竟還存在城鄉差距，捨本逐末，對於長遠藝文教育推廣實在是一大警訊。

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張麗善認為，雲林推動布袋戲文化傳承，以及提振布袋戲傳統產業在在需要中央與地方共同努力；近年中央在藝文教育扎根計畫及台灣文化節慶升級補助款逐年驟減，對雲林縣府在文化推廣上造成衝擊，加上雲林縣財政窘困，恐窒礙難行。

針對雲縣府批中央無預警砍雲林國際偶戲節補助全無，評審委員會召集人、文化部政務次長李靜慧表示，文化部各項補助計畫都由專業委員會評審，過程公開透明，可受公評。（編輯：陳仁華）1130131

#文化部
#李靜慧
#張麗善
#雲林縣
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