雲林國際偶戲節全無補助 文化部：評選可受公評

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）雲林縣政府發布新聞稿指出，中央無預警砍雲林國際偶戲節補助全無。評審委員會召集人、文化部政務次長李靜慧表示，文化部各項補助計畫都由專業委員會評審，過程公開透明，可受公評。

文化部今天發出聲明稿表示，雲林縣政府指雲林國際偶戲節全無補助，主要是評選委員考慮縣市均衡及歷年度執行情形，提案縣市補助都至多1案，雲林縣今年由「神工傳藝－雲林縣北港藝鎮文化季」獲補助。

雲林縣政府新聞稿另指藝文教育扎根補助少於往年，文化部表示，雲林縣在該項補助所獲金額為全國最高。文化部強調，對於雲林縣發展布袋戲文化的軟硬體補助，包含民國107年核定布袋戲傳習中心新台幣5億元等，「文化部支持不曾手軟」。

文化部表示，文化部補助地方文化特色及藝文人口培育計畫，共分「台灣文化節慶」、「藝文教育扎根」、「場館營運升級」等3項補助，其中雲林縣在「台灣文化節慶」提出113至114年度神工傳藝－雲林縣北港藝鎮文化季、2024雲林國際偶戲節、2024成龍濕地流動藝術饗宴等3項計畫。

文化部表示，委員會考量補助資源有限、縣市平衡發展等因素，對於提案縣市補助都僅補助1案。經嚴謹討論認為，雲林縣辦理國際偶戲節已有既定規模且能穩定發展，並具備整合在地資源挹注、異業合作能量，應可由雲林縣政府持續發展。因此今年評審結果由具發展能量及未來性的「神工傳藝－雲林縣北港藝鎮文化季」獲得250萬元補助。

文化部說明，在11縣市合計2520萬元補助中，雲林縣補助金額高於各縣市補助平均值。

至於「藝文教育扎根」補助，雲林縣政府提出113年雲林縣藝文教育扎根發展計畫－圓夢尖兵布袋戲植根推廣1項計畫，經委員會評選獲350萬元補助，則為全國最高。

李靜慧強調，各縣市補助絕無所謂「城鄉差距」，對於雲林縣長年推動布袋戲文化，文化部也持續大力支持，包含國際偶戲節從106年到112年共補助2800萬元，107年度核定補助雲林縣5億元興建布袋戲傳習中心，原訂今年應落成啟用，但因進度嚴重落後目前僅達28.6%，文化部也沒有中斷經費補助，持續予以支持。

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有關雲林國際偶戲節，文化部也在核定補助時同步告知雲林縣，仍將盡可能在其他補助計畫中予以支持，不解雲林縣政府為何今日斷然發出新聞稿直指「中央無預警砍經費」。

針對雲林縣政府所提文化部補助「台南400」經費達上億元，文化部強調，「台南400」經費補助項目主要為文資場域重建或修復，與節慶、人才培育類補助並不同，也沒有排擠問題。（編輯：張雅淨）1130131