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台北國際書展首日 吳念真劉克襄對談新台劇

2022/5/30 12:29（5/30 13:03 更新）
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導演吳念真（左）與旅讀文學作家劉克襄（右）將在國際書展開幕首日同台暢談台灣戲劇。（中央社檔案照片）
導演吳念真（左）與旅讀文學作家劉克襄（右）將在國際書展開幕首日同台暢談台灣戲劇。（中央社檔案照片）
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（中央社台北30日電）2022台北國際書展將於6月2日開幕，首日黃沙龍「念真看台劇」座談會邀請導演吳念真與旅讀文學作家劉克襄同台，為新書「做戲的人」開講台劇幕前幕後的故事，歡迎書迷、劇迷一起到場聊台劇、談創作，一同感受在主場看戲的台劇魅力！

「戲劇最大的作用是理解與安慰」，精采台劇一部接著一部，在COVID-19疫情肆虐的當下，你是否也藉由追劇獲得撫慰？中央通訊社長期關注台劇動態與趨勢，推出新書「做戲的人－新台劇在路上」，由印刻文學出版，並在睽違兩年的台北國際書展舉行「念真看台劇」座談分享會，6月2日下午3:30在黃沙龍登場。

被譽為全台灣最會講故事的歐吉桑吳念真，創作出國民戲劇「人間條件」系列，推出後場場爆滿，帶動許多人第一次走進國家劇院看戲。去年疫情三級警戒時，吳念真甚至把經典作品「人間條件系列」第一集到第六集全部放在線上免費播放，陪伴宅在家中的民眾，一週之內吸引280萬人線上觀賞。

「人間條件」系列如此雋永、深入人心，吳念真在「做戲的人」書中表示，拍戲一定要找到世界共同的感動，而愈在地，就愈能產生共鳴。他也特別提到，像台劇「茶金」、「華燈初上」、韓劇「魷魚遊戲」、「海岸村恰恰恰」等很夯的電視劇都各有長處，其中編劇就像先遣部隊，「劇本是一齣戲劇的地圖，帶著大家往目標走去。」

「念真看台劇」座談分享會主持人、中央社董事長劉克襄在「做戲的人」序文表示，自己其實有好一陣子不看台劇，近來讓他重新回頭收看的是「斯卡羅」；而這一連串台劇帶出的話題，和觀看興趣的蔚成熱潮，讓他有強烈回到主場的感覺，「這種情緒的養成，並非一時的，不是只喜歡一部片子，而是把每部戲視為自己生活的一部分，跟它共同呼吸」。

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劉克襄認為，這些戲反映了人們在這個時代的視野和生活價值，甚而代表著整個家園文化；許多人都期待台劇能夠發揚光大，走到國際舞台，「但我更期待，擁有這種戲劇情境的集體意識，以及拍出此等好戲的驕傲」。

究竟編劇有多重要？戲劇要如何不分國界抓住人心？幕後人員如何施展十八般武藝實現編劇想法？吳念真身為編劇、導演有那些不為人知的辛苦？劉克襄如何以細膩的行旅踏查眼光觀看新台劇，並與他的書寫產生連結，都將在台北國際書展黃沙龍「念真看台劇」中有更豐富的深度分享。（編輯：李亨山）1110530

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