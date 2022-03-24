看好台劇潛力 歐洲最大劇集展與文策院簽備忘錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法國里爾電視劇集展Séries Mania為全歐最大劇集展，文策院董事長丁曉菁（右2）與Séries Mania總監赫茲柏（中）23日召開記者會，宣布簽署合作備忘錄。法國國家電影中心歐洲和國際事務總監福尼（左2）及駐法代表處副代表劉邦治（右1）出席見證。中央社記者曾婷瑄里爾攝 111年3月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄里爾23日專電）文策院與歐洲最大劇集展法國Séries Mania今天簽訂合作備忘錄。展會總監告訴中央社，這是與亞洲機構簽訂的首份協議，她感到驕傲。文策院董事長丁曉菁則期待台歐合作能讓台劇打開新市場。

全歐洲最大劇集市場展法國里爾Séries Mania於3月18至25日在北部城市里爾（Lille）舉行。本屆文化內容策進院不僅實體參展，更於今天攜手Séries Mania總監暨創辦人赫茲柏（Laurence Herzberg）召開國際記者會，宣布雙方簽署合作備忘錄，開啟長期合作。

Séries Mania專業論壇總監卡普洛（Francesco Cappuro）、法國國家電影中心（CNC）歐洲和國際事務總監福尼（Mathieu Fournet）、駐法代表處副代表劉邦治，以及多位產業界代表與人士皆出席記者會，見證Séries Mania與亞洲機構簽下的第一份正式合作備忘錄。

這項策略性合作架構將打造台灣與歐洲創作者、製作人、投資者與發行商進入亞洲與歐洲市場的橋梁，雙方會透過展會媒合資金合作，共同面向全球市場，並打造產業趨勢和商情交流網絡，協力培育國際製作人才。

丁曉菁在記者會致詞表示，台歐價值觀相近，多元文化社會、開放的創作環境，以及影視市場規模都和歐洲國家接近。她說，觀眾可透過劇集更了解世界不同角落，並舉自己觀看法國影集「找我經紀人」與「巴黎情報局」以了解法國社會為例，立即引起參與者共鳴，報以掌聲和歡笑。

赫茲柏致詞中表示，Séries Mania非常自豪能與台灣文策院合作，雙方品牌相互加乘，期許未來共同在全球影視產業版圖中取得成功。

劉邦治則說，台法文化產業擁有悠久合作歷史，且如今創作者透過興起的串流平台跨越邊界把故事帶給觀眾，因此「很高興看到台灣和歐洲攜手打造傳播全球的獨特內容」。

赫茲柏在接受中央社訪問時說：「這是Séries Mania與亞洲機構簽訂的第一個協定，我們感到很驕傲。台灣的電影非常知名，國際能見度高，也斬獲多項影展大獎，我們也想要在劇集產業中拓展歐洲與台灣的合作。」

至於下一步規劃，赫茲柏表示，將於11月率領歐洲代表團到台灣，參加「創意內容大會」，與台灣所有製作生態體系的單位見面，同時發展到台灣拍攝的可能性，因台灣擁有非常棒的風景與高水準的製作團隊。

丁曉菁向中央社說：「經過一年多的努力溝通建立合作夥伴關係，主要針對跨國合資合製以及人才交流，如何合作共享並拓展雙邊市場，創造台灣、歐洲、亞洲的多邊雙贏。」

她分析指出，台灣電影相對已熟悉跨國資金合作，但劇集才剛起步，當然也有「通靈少女」這樣的成功案例。丁曉菁希望藉由與Séries Mania這樣有經驗的展會建立合作關係，讓業者透過參展熟悉跨國製作與商情交流，「這對台灣劇集打開更多國際市場絕對有幫助」。

卡普洛告訴中央社：「台灣有專業、製作公司以及令人驚艷的拍攝環境。獎勵條件，也就是補助機制，也給予國際製作方很棒的機會到台灣，而且你們也了解國際市場，我覺得這對參與者與台灣交流合作而言很重要。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法國里爾Séries Mania是專為電視劇集而設計的國際專業級展會，2010年發起，2017年起獲法國國家電影中心支持。去年吸引近7萬2000名觀眾與影視專業人士、國際電視台及新媒體播映平台、專業媒體等參與盛會。

今年文策院首度實體參展，攜手24家影視製作公司及56件影集作品參與展會，為全場唯一的亞洲國家，吸引英、德、希臘、印度、義大利、以色列等國的產業人士前來洽商。（編輯：郭中翰）1110324

歐洲最大劇集市場展法國里爾Séries Mania匯聚歐洲電視影劇不同單位，為推動國際產製合作最佳平台。文策院董事長丁曉菁（白衣者）與工作團隊向國際專業人士洽談合作機制。中央社記者曾婷瑄里爾攝 111年3月24日

今年文策院首度實體參與Séries Mania展會，是全場唯一的亞洲機構，展位和宣傳海報位於大會商業交流中心最佳位置，由於全球觀眾對亞洲作品興趣逐漸提高，台灣館吸引歐洲各國產業人士前來詢問，洽談熱絡。中央社記者曾婷瑄里爾攝 111年3月24日

Séries Mania於3月18至25日在法國里爾登場，台灣為主辦單位的合作夥伴，受到禮遇與熱情款待。主辦方邀請文策院董事長丁曉菁進行展會訪談，並於相關平台上直播，深入介紹文策院。中央社記者曾婷瑄里爾攝 111年3月24日