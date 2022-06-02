台北國際書展 中研院特展再現頂尖研究成果

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）第30屆台北國際書展今天開展，中研院今年在書展推出「靈光乍現」主題特展，規劃「研究中求真」、「思潮裡覓光」2大展區，讓讀者一次飽覽中研院頂尖研究成果。

2022台北國際書展今天正式開幕，中研院今天發布新聞稿指出，今年在書展推出「靈光乍現」（EUREKA × Academia Sinica）主題特展，現場規劃「研究中求真」、「思潮裡覓光」2大展區，集結展示中研院的「人」與「書」，再現知識發現與創造的過程，並聚焦於數位轉向的時代，知識如何在紙本與數位之間交會。

中研院指出，「研究中求真」展區摘列21名本院學者語錄，展現研究學人在各自專業領域追求真理的精神與態度，而「思潮裡覓光」展區則精選中研院近年出版專書內容，繪製展板輔以螢幕，邀請讀者親自感受知識在紙本及數位形式間的轉化與交融。

中研院也提到，今年特展規劃3場精彩講座，邀請中研院學者分享他們的研究成果與「靈光乍現」經驗，於書展現場及中研院數位文化中心YouTube頻道播放。

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講座包含有「研之有物：見微知著！中研院的21堂生命科學課」場次邀請細胞與個體生物學研究所助研究員陳振輝、植物暨微生物學研究所副研究員王中茹分別引領讀者探索斑馬魚的超強再生力以及破解玉米「基因洗牌」的關鍵角色等。

中研院也提到，這次兼顧防疫考量，今年中研院的展覽鼓勵讀者親身體驗，再透過線上購書，書展現場「只展不售」；書展期間，讀者於五南、誠品、博客來網站購買本次特展專書，享有單本以上79折優惠。購書新台幣500元以上者，即可獲得L夾、放大鏡書籤等精美小禮，限量150份。（編輯：陳政偉）1110602