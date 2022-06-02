台北國際書展開幕 吳念真劉克襄下午對談新台劇

（中央社台北2日電）2022台北國際書展今天開幕，黃沙龍下午將舉辦「念真看台劇」座談會，由導演吳念真及作家劉克襄同台開講，以新書「做戲的人－新台劇在路上」為起點，暢談台劇幕前幕後的故事。

中央通訊社今年4月推出新書「做戲的人－新台劇在路上」，透過專訪製作人、導演、編劇、場景、美術、服裝、特效等多名資深影視工作者，深入探討編劇與大數據的關係，場景美術的苛求與堅持，新科技的導入與未來策略，以及台灣影視產業面對世界的布局。

其中，吳念真被譽為全台灣最會講故事的歐吉桑，他所編寫的舞台劇「人間系列」也被稱作「國民戲劇」。吳念真於「做戲的人」書中表示，愈在地，就愈能產生共鳴。「華燈初上」、「茶金」、「斯卡羅」這些最近很夯的電視劇都各有長處，「最重要的還是編劇，劇本是一齣戲劇的地圖，帶著大家往目標走去。」

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「念真看台劇」座談分享會主持人、中央社董事長劉克襄則在「做戲的人」序文表示，自己其實有好一陣子不看台劇，近來讓他重新回頭收看的是「斯卡羅」；而這一連串台劇帶出的話題，和觀看興趣的蔚成熱潮，讓他有強烈回到主場的感覺，「這種情緒的養成，並非一時的，不是只喜歡一部片子，而是把每部戲視為自己生活的一部分，跟它共同呼吸」。

「念真看台劇」座談分享會將在今天下午3時30分於台北國際書展黃沙龍登場。（編輯：屈享平）1110602