CJ集團攜手台灣推華語劇 拓展亞洲在地內容創作

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韓國CJ ENM集團旗下東南亞分公司CJ ENM HK投資的5部華語劇全都有台灣演員身影，董事總經理鄭星勳表示，台灣不乏優秀的內容創作者及演員。攝於4月27日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年5月4日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡4日專電）堪稱韓國影劇圈巨擘的CJ ENM集團，挾著雄厚資金與人脈，積極進軍華語劇市場，旗下東南亞分公司CJ ENM HK投資的5部華語劇全都有台灣演員身影，包括温昇豪、賈靜雯、吳慷仁。董事總經理鄭星勳表示，台灣不乏優秀的內容創作者及演員，「基本面很好」。

CJ ENM集團近年在韓國媒體娛樂界名聲顯赫，製播過奧斯卡最佳影片「寄生上流」，以及韓劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」、「愛的迫降」等多部人氣作品。除了推廣韓國影視作品，CJ ENM也著手拓展東南亞市場、製作在地內容，優先選定華語劇。

「這是很自然的決定」，CJ ENM HK董事總經理鄭星勳（Michael Jung）近日因公務出差到新加坡，他在CJ辦公室接受中央社記者獨家專訪，暢談他對華語劇的觀察以及韓劇、韓影席捲全球的幕後原因。

CJ ENM HK近年共投資了5部華語劇，包括預計今年夏天在Netflix上架的喜劇「媽，別鬧了！」。這部由金鐘導演陳慧翎、金鐘剪輯李俊宏共同執導作品，網羅比莉、賈靜雯、柯佳嬿、吳慷仁、林柏宏等台灣一線演員，共同詮釋一位喪偶的媽媽透過網路交友將自己遠嫁到澳洲，過程發生趣味橫生又不失人生滋味的家庭故事。

獲CJ青睞的華語劇也包括探索亞洲網路色情世界的心理犯罪驚悚劇集「深網」，這部由新加坡導演楊修華、拉杰哥帕爾（K Rajagopal）執導影集，特別與温昇豪、陳雪甄等台灣演員合作；另外還有邵雨薇、曹佑寧主演的科幻愛情喜劇「火星上的維納斯」等，這些華語劇清一色都有台灣演員身影。

韓國CJ ENM集團投資的5部華語劇全都有台灣演員身影，包括探索亞洲網路色情世界的心理犯罪驚悚劇集「深網」，特別與演員温昇豪（左）等台灣演員合作。（CJ ENM HK提供）中央社 111年5月5日

其實，來自韓國的鄭星勳對華語電影、華語劇並不陌生，他曾看過「你的孩子不是你的孩子」、「誰是被害者」等熱門台劇，其中「誰是被害者」是他最喜歡的台劇，盛讚台灣近年有不少優秀的製作團隊。

另外，他早在80、90年代就開始接觸香港電影，非常喜歡香港電影；後來逐漸將視野擴及台灣電影圈，開始認識侯孝賢、蔡明亮、李安等台灣知名導演，也看過「悲情城市」、「臥虎藏龍」等電影。

直到最近，國際串流影音的興起讓鄭星勳有機會大量接觸台劇、台灣電影，包括「我的少女時代」、改編自韓國電影的「比悲傷更悲傷的故事」都是他喜歡的作品。

鄭星勳認為，台灣不乏好的內容創作者、有優秀的演員，也對改編他國作品抱持開放態度，這些都對台灣戲劇的品質帶來正面影響。

然而，華語劇如何能夠更上層樓，在亞洲、甚至全世界佔有一席之地？鄭星勳分析，關鍵在於內容創作，要有好的故事、好的演技、好的導演，也要思考如何吸引全球各地觀眾，甚至拍攝場景等細節都不能放過，這些都是韓劇表現突出的原因。除此之外，政府的支持也很重要。

對於韓劇、韓國電影席捲全球的成功關鍵，擁有多年業界經驗的鄭星勳貼身觀察，韓國政府的支持對韓國影視產業發展扮演關鍵角色，包括90年代起推出補助影視產業及內容創作者的政策，並向私部門提供誘因以增加對相關產業的投資。

當年，韓國政府也採取「保護」政策，規定國內電影院、電視台都要播放一定比例的韓國影視作品，鄭星勳回憶，當時他在電視台負責節目製作，對這些規定感到十分頭痛，因為當時一開始韓國本土節目數量並不夠多。

雖然當時怨聲載道，但他坦言，「現在回想過去那段時間，確實對保護我們的內容創作者很有幫助」。

CJ ENM HK投資的華語劇「媽，別鬧了！」預計今年夏天在Netflix上架，該劇由比莉（左）等台灣演員領銜主演。（CJ ENM HK提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年5月4日

就他看來，韓劇另一個獨特現象是編劇權力很大，對整部戲有很大的影響力。現在很多知名編劇都是打團體戰，有一個團隊對題材深入研究、相互討論，產出「很強、很有創意的故事」。

不僅故事要好，一部戲要成功，演員也扮演舉足輕重的角色。鄭星勳觀察，最近韓劇演員「演技真的很好」，其中包括不少知名偶像團體成員或歌手，在年齡接近30歲時，就預備好自己轉戰其他領域，特別是戲劇演出。

韓國人氣歌手IU及近期演出古裝劇「衣袖紅鑲邊」而人氣暴漲的男團2PM成員李俊昊都是演技備受肯定的例子。

鄭星勳認為，台灣已有「好的基本面」，有好的內容創作者、好的演員，若能參考韓劇成功的因素，專注製作品質更好的戲劇，台劇勢必能在全球市場上扮演重要角色。

另一方面，Netflix等國際串流影音平台的崛起也讓內容產業更加壯大，鄭星勳指出，藉由串流影音平台，戲劇作品能讓更多國家的觀眾看到，「有了串流影音平台，我們有信心投資更多，品質就會更好」，這對戲劇製作是好事一樁。

任職CJ集團已有20年的鄭星勳過去曾負責電視台節目製作及美、日等海外節目選購，2009年奉派到香港負責集團旗下tvN Asia電視頻道開播事宜，原本4個月的出差隨著CJ ENM HK的成立，如今他已在香港待了12年。

除了香港，CJ ENM也在新加坡設有分公司，他說，若將來有需要，不排除在台灣成立合資公司。（編輯：馮昭/黃自強）1110504