烏克蘭首度參加台北書展 盼展現面對強權的勇氣

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2022台北國際書展2日起將在台北世貿一館正式展開，1日展前記者會搶先曝光部分展區，其中烏克蘭展區陳列精選畫作與小說、繪本等出版品，盼讓讀者快速了解當地歷史文化，烏克蘭Yakaboo圖書平台國際事務主任布坦可（Valentina Butenko）也親自介紹展區內容。中央社記者王騰毅攝 111年6月1日

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（中央社記者邱祖胤台北1日電）第30屆台北國際書展將於明天開展，首度參展的烏克蘭出版集團Yakaboo國際市場發展部主任布恬科表示，希望藉由國際發聲的機會，展現烏克蘭人民面對強權的勇氣。

台北國際書展今天舉行展前記者會，早在2週前就抵達台灣檢疫的布恬科（Valentina Butenko）表示，「有點難想像，自己幾個月前還和家人躲在烏克蘭的防空洞，如今卻能來到台北國際書展與大家見面」。

布恬科說，台灣與烏克蘭有相似的背景，都在持續捍衛國家的自由、民主及人權，期盼藉由書籍及圖像，與台灣民眾分享烏克蘭獨立30年來，在建立國家身分認同上的努力，以及人民在面對俄羅斯威脅時所展現的勇氣。

文化部政務次長李靜慧致詞時表示，台北國際書展有6大主題館及2大特展展區，包含第4度擔任主題國的法國，以漫畫、童書、有聲書、重要作者手稿等，呈現法國多元的出版樣貌；烏克蘭區則以圖書及插畫，讓我們見證如何用文化、出版力量，建立國家的自信及意識。

李靜慧表示，三十而立的台北國際書展，希望以最精彩的內容迎接國內外讀者，展現台灣豐沛的出版能量，以及與國際接軌、學習的決心。

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根據文化部發布的新聞稿，為因應疫情，文化部和書展基金會已重新調整展區，拉大展館間距並強化各項防疫措施，提供工作人員及讀者口罩、手套、酒精等，於書展出入口裝設防疫門及引進科技防疫紫外線消毒設備，每日閉展後也將進行全區消毒；許多參展單位也配合調整展場布置，整合推出線上、線下活動來因應疫情。

文化部表示，為提升參觀書展者購書意願，特別加碼推出20萬張面額100元的「購書抵用券」，入場參觀的民眾皆有機會獲得；另外還有滿額禮方案，以及參加各書展攤位的讀者活動，都有機會獲得額外的購書抵用券。現場還有御守、書展提袋等好禮，不限金額限量發送。（編輯：張芷瑄）1110601