烏克蘭首進駐台北書展 以文化出版捍衛民主自由

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）第30屆台北國際書展將於下週展開，其中目前飽受戰火威脅的烏克蘭首度參展，並由15名插畫家帶來「與烏克蘭同在圖像創作展」，表達以文化出版捍衛民主的決心。

由文化部主辦、台北書展基金會承辦的第30屆台北國際書展，6月2日至7日將於台北世貿一館登場。

台北國際書展今天舉行「法國主題國及國際焦點記者會」，台北書展基金會執行長王秀銀致詞時表示，本屆特別規劃「與烏克蘭同在」展區，邀請烏克蘭最大出版品銷售平台Yakaboo國際市場發展部主任布恬科（Valentina Butenko）來台，讓民眾了解烏克蘭出版現況。

王秀銀表示，布恬科目前已抵達台灣，正進行自主健康管理，書展期間將有兩場活動，6月3日在主題廣場舉行「烏克蘭文化與國家認同」講座，6月4日在世貿一館藍沙龍舉行「烏克蘭出版與文化意涵」講座，與大塊文化董事長郝明義進行對談。

現場展出烏克蘭出版品，包括已在台灣發行的中譯本及德譯本，涵蓋小說、非小說及童書繪本。此外，由15名烏克蘭插畫家策畫「與烏克蘭同在圖像創作展」，利用插畫創作呈現烏克蘭人民的感受，呼應烏克蘭現況。

根據中央社15日報導，布恬科行前特別感謝文化部主動表達願意資助組成規模更大的烏克蘭代表團，可惜戰爭讓她無法如願帶更多人和出版品到台灣。但布恬科仍期許自己盡力推動奪回烏克蘭在國際舞台的話語權。

文化部政務次長李靜慧在接受聯訪時表示，這次邀請烏克蘭參展，源於中央社的一篇報導，談到原在英國讀書的布恬科，在俄烏開戰前毅然回到烏克蘭，卻愛莫能助，但布恬科轉念想「既然俄羅斯否定烏克蘭的存在，我就要拚命在國際間保衛、介紹烏克蘭認同和文化。」因此決定加入Yakaboo團隊，「把烏克蘭帶向世界，也把世界帶向烏克蘭。」

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李靜慧表示，文化部長李永得在得知布恬科的故事之後，非常感動，也好奇這位烏克蘭女大生的背景，且又是如何做到這些事？透過中央社記者協助聯繫並提出邀請，希望布恬科能夠到台北國際書展和台灣民眾分享她的獨特經驗，布恬科馬上表達參展的意願。

李靜慧表示，這次邀請烏克蘭參展並規劃「與烏克蘭同在」展區，一方面讓台灣民眾理解烏克蘭的出版及文化，同時也用實際行動來表達台灣對烏克蘭的支持。（編輯：張雅淨）1110526