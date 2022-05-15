Netflix為何看上「華燈初上」 幕後推手剖析成功模式

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（中央社記者吳家豪台北15日電）Netflix原創台劇「華燈初上」首播期間討論度居高不下，製作公司百聿數碼打造3季、24集架構，開創華語劇新格局。百聿總經理李志緯接受中央社專訪時強調，台劇應該結合本土題材及符合國際平台行銷策略格式，扭轉文創產業募資不易的宿命。

百聿創立初期是一間僅有3人的後製工作室，從錄影帶批發起家，發展軌跡與Netflix相似。2014年起百聿成為台灣唯一得到美商Apple iTunes、Google Play雙認證授權的影像後製處理中心，陸續投資「比悲傷更悲傷的故事」等國片，從2018年起開發原創影視內容，跨足劇本開發及拍攝製作管理。

李志緯表示，「文創產業很難募資，如果產業可以開始有比較正向的前進，就能慢慢改變資本市場對文創產業的看法。」

●百聿計畫上市 跨足內容開發拚量產

從後製代工廠跨到前期製作，第一步到底有多困難，李志緯思考一下說，首先要「找到好故事」。

「如果單純做後製，不會有未來」，李志緯坦言，後製範圍涵蓋剪接、調光、特效、封包壓製、媒體檔案轉換等，不過利潤非常低。如果有機會可以做更大方向，像是投資或開發內容，可以讓公司未來有比較不一樣的發展。

好的故事往往具備特殊題材，李志緯以「華燈」為例，包含男女情愛、職場勾心鬥角、兇殺懸疑推理等各種元素都有，劇情要有很多轉折，找到不同的環境背景帶出來，否則觀眾一旦覺得無趣，就會馬上停掉。

「百聿走得比較慢，可能從幾百個之中找出喜歡的、有機會的題材開發製作，需要一點時間」，李志緯說，百聿為了走向上市，現在也開始需要放大量能，未來1年自製及合製的台劇至少10部起跳。

●Netflix以買代投 台劇「先拍再賣」自主空間變大

2016年國際串流影音平台Netflix進入台灣，台劇市場開始產生質變，不再只能依賴傳統電視台。近年Netflix、HBO投資自製劇評價兩極，也跟著調整策略，以採購版權代替投資，讓「先拍再賣」的台劇擁有更多創作自主空間。

「華燈」製作總預算衝上新台幣2.5億元，單集費用破千萬，業界推估Netflix以3億元天價買下全球獨家播映權，證明高成本、高品質內容仍有回收資本的機會，為文創產業注入一劑強心針。

李志緯觀察，「天橋上的魔術師」、「斯卡羅」單集預算都超過「華燈」，當題材變得越來越多元化、場景更講究，要付出的成本跟著增加，資金從哪裡來也是問題。

●「華燈」分三季不同主軸 開創華語劇新模式

百聿影視內容部經理吳孟謙告訴中央社記者，OTT讓觀眾觀影習慣都改變了，不需要守著特定時段、看特定電視台，隨時都能追劇。國際平台偏好更有節奏的方式敘述故事，在行銷策略上更有利，可以接受一季8到12集的長度，已經不像以前陸劇動輒60集的拍法。

吳孟謙說，「華燈」原本就規劃一次拍完24集，分三段不同主軸，提高觀眾對劇情黏著度，「這在華語劇從來沒有過」。後來其他華語劇也想跟進這種模式，有助擴大觀眾規模。

擁有「華燈」的成功經驗，百聿仍不敢大意，接下來各種集數長度都會嘗試，例如每集90分鐘共13集、每集60分鐘共20集，甚至不排除拍八點檔，兼顧國際串流平台與傳統電視台客群。

●OTT買全球獨家版權少 觀眾愛看台劇才會成功

吳孟謙透露，百聿作為文創影視公司，一直有上市規劃，這是目前台灣還未有過的經驗，主要是希望創造穩定的資金和營收，讓公司穩定成長。為此百聿需要做到比一般製作公司更多的影劇量，也嘗試異業合作，拓展各種可能性。「如果台劇持續被看好，變成華語產出基地，會有更多平台進來投資台灣在地內容。」

吳孟謙認為，儘管「華燈」帶來不錯成果，業界仍在摸索台劇成功模式。每年台灣產出100多部戲劇，OTT國際平台買下全球獨家版權卻不多，「華燈」是一個幸運案例，若要把「華燈」當成未來台劇成功模式，還言之過早。

李志緯直言，「觀眾要看，才叫成功」，台劇應該先固守本土市場，讓台灣觀眾關注。國際平台有非常多內容，但仔細觀察每個市場排行榜，名列前茅的戲劇一定是本土作品。「做生意當然希望不要賠錢，但如何讓本土題材在國外受到認同，這點比較重要。」（編輯：林淑媛）1110515