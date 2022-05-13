台北國際書展續辦 文化部強化防疫提供物資

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（中央社記者王寶兒台北13日電）文化部長李永得今天上午宣布，台北國際書展今年將於原地點如期舉行。文化部下午召開臨時說明會表示，將提供參展單位快篩試劑等防疫物資，也將提供入場民眾手套、口罩觀展。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台北國際書展已2年未辦實體展會，今年活動將於6月2日至7日於世貿一館登場。文化部政務次長李靜慧、人文及出版司長陳瑩芳及台北書展基金會董事長林訓民今天下午於臨時記者會說明續辦考量。

李靜慧表示，停辦或續辦都是一樣艱難和重大的決定。文化部自4月以來，不斷和出版社、基金會討論至今，最近當然也聽到出版界出現擔心或恐懼的聲音，發現業者對「接觸」多有煩惱，「因為我們參觀書展的模式和一般商展不一樣，和逛百貨公司不一樣，我們會接觸書。」

李靜慧說，出版社所擔心的事情，文化部聽進去了，針對開放時間、現場防疫措施、參展單位及觀展民眾的防疫準備，都和書展基金會一同討論。

李靜慧指出，此次參展台北國際書展的31個國家展位，均希望能繼續參加，期望在防疫措施上的努力，能讓大家戒慎而不恐懼，協助台北國際書展回歸國際視野。

陳瑩芳表示，文化部非常重視國內業者意見，11日已請書展基金會針對248家國內參展單位調查意願，結果建議停辦有154家、支持續辦有57家、尊重文化部決定則有5家，另有32家未回覆。

李靜慧補充，有許多出版社表示是會在有條件下支持續辦，「例如書展基金會可以做到什麼措施之類的，他們會願意。」

民眾今年入場參觀台北國際書展，將有多種加強版防疫措施。展場7個出入口加裝全身消毒的防疫門以外，也將提供所有參觀民眾單片裝口罩、手套，民眾時入場須全程配戴口罩，戴手套與否則視個人意願。

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至於參展單位方面，陳瑩芳說，文化部將提供各參展單位口罩、面罩、手套，還有大家現在都可能會需要的快篩試劑，希望能讓參展人員也很安心。針對願意繼續參展的業者，除按原定計畫補助最高7成的展位補助費外，若有防疫所需相關支出，文化部也可以提供部分補助。

陳瑩芳表示，文化部也尊重退展業者，將會由書展基金會退回3成展位費。需要退展的業者，則須於17日下午6時前以書面正式通知書展基金會。（編輯：屈享平）1110513