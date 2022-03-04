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蘇曉康新作「晨曦碎語」 30年孤寂煎熬的精神自傳

2022/3/4 13:13（3/4 18:53 更新）
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作家、中國異議人士蘇曉康流亡海外30年，仍時刻關注中國局勢，繼2部叩問家國局勢的著作後，新書「晨曦碎語」回顧自身心靈變化，近期在台上市。（印刻出版提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年3月4日
作家、中國異議人士蘇曉康流亡海外30年，仍時刻關注中國局勢，繼2部叩問家國局勢的著作後，新書「晨曦碎語」回顧自身心靈變化，近期在台上市。（印刻出版提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年3月4日
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（中央社記者邱祖胤台北4日電）作家、中國異議人士蘇曉康流亡海外30年，仍時刻關注中國局勢，新書「晨曦碎語」回顧自身的心靈變化，誠實面對自己遭遇大難時的思想、情緒和沒有盡頭的自問自答，近期在台上市。

印刻出版社發布新聞稿指出，蘇曉康2020年剖析中國30年亂象的「鬼推磨」榮獲台北國際書展大獎，隔年又推出16萬字巨作「瘟世間」評論這場瘟疫對中國及世界的影響，繼2部叩問家國局勢的著作後，「晨曦碎語」回返自身、直面「人的心智」，企圖從個人內在的爬梳，尋找關於華人乃至人類命運的終極答案，是他歷經30年孤寂煎熬提煉的精神自傳。

書中描摹余英時與海外飄泊學人的身影；解讀劉曉波、高行健、廖亦武、王丹、柴玲等民運人士的心境；評析趙紫陽、胡耀邦、李鵬等政治人物的行動；追蹤「五四」胡適、梁實秋等民國人物的思想，將個人際遇、政治風雲、人文思潮、歷史因緣梳理成冊。

蘇曉康在書序中談到去國多年的心路歷程，他先是錯過母親的喪禮，心中充滿遺憾，後來深怕再也見不到父親，請兒子回中國代他向父親請安，在母親墳前磕頭，直到2003年父親病危，他申請回國卻遭到百般刁難，最終雖然成行，仍見不到父親最後一面。

蘇曉康提到父親生前曾買了一方墓塚，葬下母親的骨灰，「從此，我飄蕩在海外，心裡便生出一個牽掛來，被那萬里之遙的什麼揪著，很久我才悟到，媽媽的墓塚，就是我的家。那是一個要我去還願的所在，可是我去不了。」

後來回國為父親奔喪，礙於種種規定，自己竟被排除在公祭的行列，最後只留數分鐘儀式，專為他1人舉行，荒唐無比，當有人喚他：「輪到你了」，「我慢慢走進那『菊廳』，抬眼看見父親的遺容，我很想跪下去磕3個頭，可在這陌生而敵視的氛圍中，我竟跪不下去。」

蘇曉康生於1949年，80年代以深具批判性的報告文學（報導文學）引領風潮，1988年推出系列紀錄片「河殤」掀起極大關注，隔年發生民運，蘇曉康開始長達30年流亡生涯，1993年在美國發生車禍，妻子傅莉重傷殘疾，蘇曉康直到1997年開始在台灣媒體連載文章，才開始與中文世界的讀者連結。

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蘇曉康2013年出版「寂寞的德拉瓦灣」，寫他陪伴妻子養病、隱居美國鄉間的生活點滴與深刻感懷，同年又推出「屠龍年代」，重拾報導文學的犀利筆鋒，直接批判毛澤東對中國的禍害，揭露中國水患饑荒的第一手報導，之後陸續出版「鬼推磨」、「西齋深巷」、「瘟世間」，持續他的寧靜革命與書寫工程。

蘇曉康在書中寫道：「書寫是一個知識人的責任，在激昂和痛苦之後，將理性昇華為智慧，智慧才能讓個人或國家，往好一點的地方邁進。」（編輯：張芷瑄）1110304

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