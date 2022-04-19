台北書展大獎公布 甘耀明、陳雪、伊格言獲小說首獎

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（中央社記者邱祖胤台北19日電）第15屆台北國際書展大獎今天揭曉，小說獎首獎由甘耀明、伊格言、陳雪等3名作家獲得，非小說獎首獎由劉致昕、陳德政及插畫家「小高潮色計事務所」獲得。

公布記者會在台北孫運璿科技．人文紀念館舉行，文化部人文及出版司副司長朱砡瑩致詞說，台北國際書展過去2年因疫情關係，停辦了兩屆，今年文化部特別提供參展展位補助，出版社參與十分踴躍，因此「除非有特別原因，否則不輕易停辦，當然也要做好防疫準備」。

第15屆台北國際書展大獎首獎名單，小說獎首獎由甘耀明「成為真正的人」，伊格言「零度分離」，陳雪「親愛的共犯」獲得。

非小說獎首獎由小高潮色計事務所「動物腥球圖鑑」、陳德政的「神在的地方：一個與雪同行的夏天」、劉致昕的「真相製造：從聖戰士媽媽、極權政府、網軍教練、境外勢力、打假部隊、內容農場主人到政府小編」獲得。

兒童及青少年獎首獎由張友漁、貓魚「我的同學是一隻熊」，還有黃春興、Sonia Ku「中小學生經濟生活觀察日記：時間和金錢有限，學習做最好的選擇」，以及貓魚「怪獸媽媽」獲得。

編輯獎首獎由春山出版以胡淑雯「靈魂與灰燼：台灣白色恐怖散文選套書」一書獲得。

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台北書展基金會今天同時公布第18屆金蝶獎─台灣出版設計大獎得獎名單，金獎由倪和孜以「Steamy Buns饅頭」獲得，銀獎由平面室graphic room以「台女Tai-Niu：最邊緣的台北女子圖鑑」獲得，銅獎由軌室（吳昊倫、陳憶菁）以「萬華世界．特集」獲得。

台北國際書展將於6月2日至7日在台北世貿一館舉行，台北國際書展大獎暨金蝶獎頒獎典禮將於書展開幕式當天舉行。（編輯：張芷瑄）1110419