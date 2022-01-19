台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

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（中央社記者邱祖胤台北19日電）台北書展基金會今天公布2022年台北國際書展大獎入圍名單，小說獎、非小說獎、兒童及青少年獎各選出10部作品，編輯獎選出編輯5名，最終得獎名單將於4月19日公布。

根據台北書展基金會發布新聞稿，本屆徵件自2021年8月5日起至10月5日止，總件數達742件，較去年718件微幅成長，其中「小說獎」82件，「非小說獎」340件，「兒童及青少年獎」214件，「編輯獎」有63名編輯報名106本。第1階段除了各選出入圍書籍10本，編輯獎則選出入圍編輯5名。

小說獎入圍名單，包括：甘耀明「成為真正的人」（寶瓶文化）；伊格言「零度分離」（城邦文化）；陳信傑「柴貓、夢的浮艇與德魯伊」（啟明出版）；陳雪「親愛的共犯」（鏡文學）；許順鏜「如膚之深」（蓋亞文化）；黃崇凱「新寶島」（春山出版）；潘國靈「離」（聯經出版）；鄧觀傑「廢墟的故事」（雙囍出版）；鍾文音「別送」（城邦文化）；瀟湘神「魔神仔：被牽走的巨人」（聯經出版），將選出首獎3名。

小說獎入圍名單。（圖取自台北國際書展網頁tibe.org.tw）

非小說獎入圍名單，包括：小高潮色計事務所「動物腥球圖鑑」（大塊文化）；林奎章「台語片的魔力：從故事、明星、導演到類型與行銷的電影關鍵詞」（游擊文化）；吳忻穎「扭曲的正義：檢察官面對的殘酷真相，走向崩潰的檢警與媒體」（聯經出版）；高俊宏「拉流斗霸：尋找大豹社事件隘勇線與餘族」（遠足文化）；陳德政「神在的地方：一個與雪同行的夏天」（新經典）。

還有陳允元、黃亞歷等「共時的星叢」（原點出版）；黃翰荻、林欣誼、陳雅雯「繪聲繪影一時代：陳子福的手繪電影海報」（遠流出版）；廖偉棠「玫瑰是沒有理由的開放－走近現代詩的40條小徑」（新經典）；劉致昕「真相製造：從聖戰士媽媽、極權政府、網軍教練、境外勢力、打假部隊、內容農場主人到政府小編」（春山出版）；韓麗珠「半蝕」（讀書共和國文化），將選出首獎3名。

非小說獎入圍名單。（圖取自台北國際書展網頁tibe.org.tw）

兒童及青少年獎入圍名單，包括：王文華、王秋香「時光小學2：我的便利貼媽媽」（國語日報）；王春子「大家來玩躲貓貓」（遠流出版）；吳亞男、柳壟沙「不一樣的1」（信誼出版）；陳儷文、森酪梨「學會照顧自己的38個健康Q&A」（國語日報）；陳彥伶「企鵝演奏會」（信誼出版）。

還有張友漁、貓魚「我的同學是一隻熊」（親子天下）；黃春興、Sonia Ku「中小學生經濟生活觀察日記：時間和金錢有限，學習做最好的選擇」（國語日報）；貓魚「怪獸媽媽」（遠見天下）；鄭一帆、鄭皓謙、賴織美「動手玩自然」（晨星出版）；賴以威、桃子、大福草莓「賴爸爸的數學實驗：15堂趣味幾何課」（遠流出版），將選出首獎3名。

兒童及青少年獎入圍名單。（圖取自台北國際書展網頁tibe.org.tw）

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編輯獎入圍名單，包括：林怡君「幸福路上1+2套書」、「秘密耳語之怪獸圖鑑」、「秘密耳語1」、「成為洞穴」、「情批」（大塊文化）；胡文青「圖解台灣陣頭：宋江系統武陣」、「跟著日本時代建築大師走：一次看懂百年台灣經典建築」、「圖解台灣問俗小百科：100個日常民俗生活的問答題」、「賽德克族神話與傳說」、「賽德克族文化誌」（晨星出版）。

還有胡淑雯「靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選套書」（春山出版）；黃靜宜「曲盤開出一蕊花：戰前臺灣流行音樂讀本」（遠流出版）；楊惠君「世紀之疫：揭開COVID-19下，人性、病毒、新世界的深度紀實」（城邦文化），將選出首獎1名。（編輯：張雅淨）1110119