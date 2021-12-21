金石堂年度報告公布 童書首登類別銷售冠軍

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（中央社記者邱祖胤台北21日電）金石堂書店今天公布年度10大影響力好書及風雲人物，圓神出版社執行長簡志興、作家平路分別獲得年度出版人物及年度創作風雲人物；年度報告指出，童書類首度成為類別銷售冠軍，輕小說不受疫情影響，銷售穩健。

活動於金石堂汀州店舉行，圓神出版社執行長簡志興上台致詞時表示，出版是一份溫柔的工作，需要開放心態的選書，充滿歡喜的合作，將美好的內容、閱讀的樂趣，整理編輯成書，親切與讀者分享，希望所有的讀者都能因為書籍與閱讀，使今天的自己比昨天更好。

作家平路致詞時表示，3年前住院時，帶去醫院看的書看完之後，正愁無書可看，赫然發現醫院地下室有家金石堂書店，就像發現一處綠洲，又像發現家中那盞陪她讀書的檯燈，在她生病時刻放出溫暖的光，也許因為這樣的機緣，使她後來寫了「間隙」一書，她希望這份溫暖也可以分享給需要的人。

金石堂商品處副總洪玉鳳上台報告時表示，今年出版量受疫情影響，5月至7月出版量減少，所幸疫情緩和之後，書市回復既有的動能，年度出版量僅比前一年差異8%左右，新書銷售則僅比去年少1%，顯見新書銷售力道仍維持一定實力。

此外，雖然疫情一度使書市幾乎停擺，但童書、漫畫、輕小說、財經企管等4大類叢書均能抗跌，表現優異，童書類更首次登上類別銷售冠軍。洪玉鳳表示，因為疫情期間停課不停學，家長更重視孩子自主學習能力，希望能積極培養孩子的閱讀能力，因此反應在書市之上。

洪玉鳳進一步指出，文學類方面有兩道強勁的趨勢呈現，一是作家不約而同以自身或「人生故事」為題材創作，引起讀者共鳴，如平路、蔣勳、簡媜、小野等作家的作品；二是影視戲劇發揮強大話題效應，帶動原著作品銷量，如「天橋上的魔術師」、「斯卡羅」、「茶金」、「月老」等書。

此外，輕小說及漫畫類，因作者動能強勁、客群死忠等因素，在疫情期間表現穩健，加上金石堂與出版社積極增加線上主題書展，銷售力擴增。

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金石堂今天公布10大影響好書，名單包括「大港的女兒」、「早知道就待在家」、「老派少女購物路線」、「為什麼不能想怎樣就怎樣：王宏哲給孩子的情緒教育繪本」、「成功的反思：混亂世局中我們必須學的一堂課」、「致富心態：關於財富貪婪與幸福的20堂理財課」、「叛國英雄、雙面諜」、「我是這麼說的：RBG不恐龍大法官」、「破解基因碼的人」和「無限賽局：翻轉思維框架」。

年度暢銷書前10名則包括「原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則」、「特殊傳說Ⅲ vol.3」、「致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課」、「屁屁偵探讀本9：幸運貓落到誰手上」、「被討厭的勇氣：自我啟發之父『阿德勒』的教導」、「回家：案簿錄‧浮生卷一」、「富爸爸，窮爸爸（20週年紀念版）」、「如果歷史是一群喵（7）：隋唐風雲」、「投資最重要的事：一本股神巴菲讀了兩遍的書」、「這世界很煩；但你要很可愛」。（編輯：張芷瑄）1101221