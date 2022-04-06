日本2022本屋大賞揭曉 二戰少女狙擊手小說獲獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：早川書房公式YouTubeアカウント

（中央社東京6日綜合外電報導）日本2022年「書店大獎」（本屋大賞）揭曉，作家逢坂冬馬作品「同志少女啊，向敵人開火吧」（暫譯）獲獎；在烏克蘭戰火下，這部描述為復仇成為狙擊手的少女故事獲大獎肯定。

日本放送協會（NHK）報導，書店大獎是由全日本書店店員票選出「最想賣的書」來決定大獎得主，今年是第19屆。過去獲獎作品多數都會成為暢銷書，甚至被翻拍成電視劇或電影，是一個因具有重大影響力而廣受矚目的獎項。

2022書店大獎今天宣布得獎作品為「同志少女啊，向敵人開火吧」，內容描述二戰時蘇聯與德國發生蘇德戰爭時期，一名少女在德軍攻擊下失去故鄉與母親，她為了復仇成為狙擊手，加入僅限女性的狙擊隊，從殘酷的戰場生存下來的故事。

影片來源：KyodoNews

劇情中巧妙呈現登場角色因不同性別、出身、在軍隊中立場等因素遭到歧視的煩惱與痛苦，也細膩描寫女性們在隨時可能喪命戰場中的奮戰身影。

作者逢坂冬馬出生於埼玉縣，今年36歲，大學畢業後一邊上班一邊寫作。這次獲獎的作品「同志少女啊，向敵人開火吧」，去年8月也獲得日本長篇推理小說獎「阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）獎」肯定，逢坂並因此正式作家出道。

逢坂冬馬以出道作獲得書店大獎，是繼2009年湊佳苗以出道作「告白」獲獎之後的第2人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

逢坂表示，他的心情自從俄羅斯入侵烏克蘭後就落入絕望的深淵，他一直在思考，該如何面對自己在小說中傾注熱情的俄羅斯。在此之下，他看到俄羅斯國內也有人反戰，可能是很小的聲音，但他想要去傾聽、去記住，並盡量將這些聲音傳遞出去。

逢坂說，他相信自己作品中的主角如果看到現在的光景，雖然會感到悲傷，但不會絕望；因此他也決定不再絕望，在寫小說或其他的場合下，要努力反對戰爭、構築和平。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110406