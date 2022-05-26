60億元振興觀光與客運 立委憂難救現況盼採紓困

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部爭取到新台幣60億元振興預算，其中55億元用在旅行、旅宿及觀光遊樂業，5億元用在客運業。有立委擔心，振興的做法恐難救現況，盼能調整為紓困，速度也要加快。

交通部長王國材今天應邀到立法院交通委員會，報告「因應端午連假大眾運輸疏運及防疫規劃」及「觀光、旅館、客運等振興補貼方案」，並備質詢。

國民黨立法委員魯明哲質詢時指出，實務上在地的旅遊團7、8成都是長輩與學校學生，但現在民眾防疫自動類3級，大家都不出來，觀光業現況是大家都快活不下去，如果COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入高原期，影響將拉長，觀光業恐變「關光業」。

魯明哲建議，交通部能調整振興的做法，現階段仍應採取紓困補貼。

民進黨立法委員林俊憲說，現在大眾運輸運量都很低，以端午節為例，台鐵車票售出不到2成，高鐵疫情前端午節一天有20萬人次運量，今年端午節當天只售出1萬7000張車票，客運更從疫情前端午節一天可達25萬人次，從今年端午節訂票來看，才1.5萬人次。

林俊憲追問振興辦法何時公布，當王國材告知預定6月底時，林俊憲認為速度太慢，相關產業都快撐不下去，王國材同意6月中就公布振興辦法。

民進黨立法委員劉櫂豪說，現在旅行社組團仍有很多不確定性，交通部在振興產業時一定要考慮，另針對辦理業者請款的速度，基於先前紓困時的經驗，一定要改進。

民眾黨立委邱臣遠說，很多業者反映，振興方案是看得到吃不到，現在如果勉強出團可能還倒貼，交通部應注意。

王國材表示，現在是走向與病毒共存的生活，不會阻止旅遊，但要做好防疫，會找業者討論，了解採何種補貼方式對業者最有利。（編輯：管中維）1110526