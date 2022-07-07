點簡訊連結網站欲辦補助 確診男反遭盜領失金

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（中央社記者張榮祥台南7日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，政府提出多項紓困方案，台南1名確診男子以網路申請補助後接到手機簡訊，依指示點開連結網站提供資訊，反遭盜領儲值金，警方追查中。

台南市警局永康分局警員今天告訴中央社記者，台南市永康區一名曾確診男子，日前以網路向政府申請補助，昨天收到手機簡訊通知「恭喜你，可提領津貼」，且附上一個「紓困4.0」網站連結。

確診男子誤以為補助申辦已審核通過，點擊連結網址，依指示提供網銀帳號密碼、地址、電話及身分證相片，再依客服要求點擊首頁錢包欲領回補助金，畫面跳出一組動態密碼，男子輸入密碼後卻出現儲值失敗訊息。

客服再要求確診男子提供其它銀行帳號，確診男子直覺有異，此時卻收到銀行電子郵件通知「網銀已透過悠遊付執行帳戶連結設定成功，並儲值4筆共計新台幣2萬5000元」，男子趕緊聯繫悠遊卡公司，才知道悠遊付錢包內款項已被全數轉出。

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警方指出，詐騙集團利用疫情詐騙，偽造急難紓困申辦網址，再亂槍打鳥發送簡訊、電子郵件或Line訊息，引誘民眾點擊假網址，趁機騙取個資或植入惡意程式訛詐錢財。

警方表示，民眾若申辦政府貸款、補貼等，應撥打「1988紓困振興免付費專線」詢問，或直接向「行政院1988紓困振興專區」官網申請，不要透過簡訊提供的連結申辦，或撥打「165反詐騙諮詢專線」，以免遭詐。（編輯：卞金峰）1110707